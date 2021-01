Crecen 200% los fraudes cibernéticos

Ofrecen desde boletos para partidos de fútbol, viajes en avión, boletos de lotería, boletos para asistir a mundiales, conciertos, motores de vehículos, refacciones... de todo, la gente de buena fe los compra a precios sumamente baratos, realiza depósitos anticipados y en el momento en el que quiere hacer válida la compra es ahí cuando se da cuenta de que todo fue un fraude.

Al finalizar el 2020 el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad en el estado Rafael Rueda Moncalian, destacó en entrevista telefónica que durante el año, dadas las condiciones de encierro y con ello las compras en línea, los delitos cibernéticos incrementaron hasta en un 200 por ciento, no obstante, al no estar tipificados en el Código Penal las sanciones son prácticamente nulas dejando cientos de víctimas que no obtienen justicia.

A pesar de que no se cuantifiquen los delitos que se comenten realmente en la red, el Consejo estima que principalmente las ventas fraudulentas son las que tuvieron un incremento importante en los últimos meses pero la gran mayoría no denuncia y opta por quedarse con sus “pérdidas economicas”, sin que los victimarios tengan un castigo.

“Hay muchas páginas dudosas, por ejemplo hay una que te ofrece vehículos y en donde te ponen que es un decreto presidencial para recuperar al pueblo lo robado, hay unos vehículos con 200 mil pesos abajo del costo real, obvio a todo mundo le interesa la supuesta ganga”, informó el titular del Consejo Ciudadano de Seguridad Rafael Rueda Moncalian.