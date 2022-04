Crece la incertidumbre en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco

Mientras el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo no termina de definir su estrategia para responder a las demandas de la Fiscalía Anticorrupción, en el Congreso local ya se le dio entrada al tema y serán calificadas si son procedentes o no, este fin de semana se acrecentaron los rumores sobre los inminentes relevos en la Oficina de la Gubernatura y en la Secretaría de Gobierno.

Esta sería la única vía que puede salvar en un momento dado al gobernador, al menos lo evidenciaría como una persona que escucha a los ciudadanos, y mostraría al menos un cambio en el timón, dijo Enrique Paredes Sotelo.

Aunque funcionarios estatales han negado estos rumores, que aumentaron este fin de semana, en el sentido que el número 02 y el 04 en el mando estatal serán relevados, incluso afirmaron que se trata de mentiras.

El hermetismo sobre el tema predomina y aunque no existe una certeza sobre los cambios, el abogado, Paredes no descarta que Blanco Bravo, con el propósito de salvar “su pellejo”, esté pensando en sacrificar entre tres titulares que incluye al comisionado Estatal de Seguridad Pública, y de esa manera volver a retomar la credibilidad que hoy no tiene entre la gente.

Algunos integrantes del gabinete ya no ven con buenos ojos al secretario Pablo Ojeda, confesaron en privado que “es un traidor” porque habla a espaldas del mandatario estatal, ante las autoridades del gobierno federal, pero dijeron que no tienen conocimiento de que vaya a ser relevado.

Sin embargo, columnistas, y actores políticos en algún momento, este fin de semana comenzaron a difundir en redes sociales que finalmente este lunes 25 se estará haciendo el anuncio de los relevos, al menos de que el titular de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, ya cobró su finiquito de casi 500 mil pesos, y está sacando sus cosas de la oficina que ocupaba.

El otro que podría estar despidiéndose de la administración estatal, es Pablo Ojeda Cárdenas, que gradualmente ha ido quedándose solo sin el apoyo de los integrantes del gabinete, y el único respaldo que lo sostiene está en el gobierno federal. Cuestionado hace poco sobre el tema el propio gobernador Blanco Bravo no desmintió el rumor, dijo que estaba viendo muchas posibilidades y tomaría una decisión pronto. Todo parece indicar que será este lunes 25 cuando se dé a conocer su decisión.





