Covid-19 repunta en la zona oriente de Morelos

Un total de 48 colonias de 20 municipios de Morelos son las que se encuentran consideradas por las autoridades de Salud como las que presentan alto riesgo de contagio por Covid-19 con casos activos.

Cuernavaca, Cuautla, Temixco y Yautepec son las cuatro localidades que se encuentran en riesgo alto por sus casos activos. Asimismo, esta semana se sumaron tres municipios a los de mayor problemática, quedando ahora Cuernavaca, Cuautla, Temixco y Yautepec, desplazando hasta el quinto lugar a Jiutepec.

De acuerdo con la tabla de colonias dada a conocer por las autoridades, las de mayor peligro en Cuernavaca son: Centro, Lomas de Ahuatlán y Lázaro Cárdenas; mientras que en Cuautla las colonias de mayor riesgo son: Casasano, Tetelcingo, Centro, Iztaccíhuatl y Tierra Larga, por lo que se pide a los vecinos que no bajen la guardia, y mantengan el escudo de la salud. Pero en general a todas las personas para que sigan portado su cubrebocas ya que es uno de los principales medios para evitar contagios.

Por su parte, de acuerdo con el director de Protección Civil, Rubén Chávez, la población cuautlenses ha caído en un exceso de confianza por lo que ha relajado las medidas sanitarias poniendo en riesgo que Morelos siga en semáforo verde.

El funcionario municipal señaló que se puede observar en las calles a las personas quienes ya no están respetando las medidas sanitarias, ni aplicando el escudo de la salud, lo cual, dijo, es lo que puede provocar un repunte de casos en la localidad.

"La gente piensa que la vacuna viene a salvarnos, pero la realidad es otra; mientras sigan sin cuidarse, sin atender las recomendaciones, saliendo a las calles sin necesidad, yendo a lugares con aglomeraciones de personas, haciendo fiestas y demás, esta situación no cambiará, al contrario, los contagios seguirán".

Rubén Chávez dijo que el que la gente esté relajando las medidas ha conllevado a que se tenga un incremento de casos confirmados de Covid-19, que de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud Cuautla, suman más de 4 mil 270.

Asimismo, precisó que es necesario que la población retome la utilización del cubrebocas mientras se encuentra en la vía pública, además de utilizar el alcohol en gel, y evitar aglomeraciones o acudir a espacios en donde exista mayor número de población y con ello detener la ola de contagios.

"La pandemia aún no termina y nos debemos de seguir cuidando, el semáforo verde no quiere decir que ya haya desaparecido el virus, éste continúa y si no nos cuidamos habrá repunte de casos".

En 10 días, registran 48 casos positivos en Yautepec

Por otro lado, durante los últimos 10 días, el municipio de Yautepec ha registrado 48 nuevos contagios de Covid 19, lo que equivale de acuerdo con las cifras, que se registran en promedio 4.8 casos al día en la localidad.

Según la Secretaría de Salud estatal, se muestra que del 8 al 18 de julio se ha dado un aumento importante de casos positivos, ya que del 8 de julio se tenía registrado un total de dos mil 384 casos.

Sin embargo, 10 días después, es decir, para este domingo 18 de julio la cifra en esa localidad cerró en dos mil 430 casos, es decir 48 casos más.

Cabe resaltar que Yautepec actualmente se encuentra ubicado en el lugar número cuatro a nivel estado que registra mayor número de contagios, pero también se ha destacado que esa localidad es la que mejores estrategias ha brindado para prevenir contagios.

La vacuna no es suficiente

Asimismo, al menos seis personas que ya contaban con la segunda dosis de su vacuna, han perdido la vida, luego que hubo 882 reportes de contagio, aunque sólo 26 requirieron una hospitalización, según lo informado por las autoridades en materia de Salud; a pesar de que la entidad continuará en semáforo verde, los contagios se elevaron el fin de semana del 8 al 11 por ciento; informaron que hubo 32 casos nuevos y 5 decesos en las ultimas 24 horas en la entidad.

Con este porcentaje, se puede decir que hay 72 por ciento de muertes de acuerdo con la población estudiada. Incluso, hasta la fecha, se registraron cinco muertes maternas por Covid-19.

Cuestionadas sobre los casos en menores de edad, las autoridades señalaron que en la entidad, hasta la fecha, se registran mil 200 casos solamente en menores de 20 años, pero en este sector los contagios no han aumentado, a pesar de los 35 mil 350 casos positivos en Morelos.

Con información de Ofelia Espinoza e Israel Mariano