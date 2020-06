Covid-19: Piden no automedicarse y no dejarse engañar con productos “milagro”

El Comité Municipal de Contingencia Covid-19 (CMCC-19) llevó a cabo sesión abierta con la ciudadanía para mostrar la situación de la pandemia en Cuernavaca, así como las medidas implementadas por el gobierno capitalino.

Durante la sesión se presentó el reporte de colonias con la mayor concentración de casos positivos, entre las cuales destacan Centro, Antonio Barona, Alta Vista, Lomas de Ahuatlán y Santa María Ahuacatitlán, con base a los datos proporcionados por la Secretaría de Salud Estatal.

Mencionaron que el informe completo puede consultarse en el portal cuernavaca.gob.mx/coronavirus.

Como parte del análisis de los datos oficiales se puede observar que al 31 de mayo la colonia con mayor incidencia de Covid-19 es el Centro de la Ciudad siendo las ocupaciones con mayor número de casos reportados son empleados en general y personas dedicadas al hogar.

En este sentido se destacó como fundamental guardar sana distancia, el uso de cubrebocas y el refuerzo de hábitos de higiene al salir y regresar a casa, medidas que se deben adoptar como permanentes.

Sobre las preguntas ciudadanas de la reapertura de establecimientos, el CMCC-19 señaló que las medidas y restricciones implementadas no son comerciales sino sanitarias, que no se busca perjudicar la economía local y por el contrario los indicadores epidemiológicos del semáforo son para salvar vidas minimizar riesgos para los cuernavacenses.

Asimismo, los miembros del Comité destacaron que actualmente no existe en el mundo medicamentos para curar el Covid-19 ni tampoco una vacuna. Indicaron que la comunidad científica trabaja a marchas forzadas para atender este tema e hicieron un exhorto para que la gente sea precavida, no se automedique y no se deje engañar con productos "milagro".

Igualmente refirieron que es falso que las mascotas transmiten el virus por lo que invitaron a no dejarse llevar por información sin sustento científico y refrendaron el compromiso del CMCC-19 para brindarles la asesoría necesaria.