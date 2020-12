Covid-19 llena los hospitales de Morelos

En tan solo una semana la ocupación hospitalaria en Morelos llegó al 70 por ciento, situación que no se había presentado ni siquiera en color rojo, alertaron las autoridades de Salud. De acuerdo con el secretario Marco Antonio Cantú Cuevas, la ocupación hospitalaria es uno de los 10 indicadores con los que se evalúa a una entidad, en amarillo, Morelos tenía 15 puntos, al pasar a 18 puntos el semáforo pasó a naranja. Sin embargo, esta semana el avance en la medición refiere que Morelos ya está en los 21 puntos, algo que no había sucedido en los meses anteriores, fue un salto rápido.

Por este hecho pidió cancelar reuniones familiares, posadas y todo tipo de concentraciones para evitar la saturación de hospitales en la entidad que está a un paso de que ocurra, y de acuerdo con la cifra ascendente, esto puede pasar en los próximos días si la gente no atiende las recomendaciones.

Como ejemplo, comentó que en Servicios de Salud en este momento se tiene registro de una ocupación del 70 por ciento en camas de terapia intensiva de 10, siete camas ya están ocupadas; en amarillo la cifra era lo contrario, una ocupada por ocho vacías; “así es el impacto que se va teniendo. Eso significa mayor riesgo y mayor gravedad. Hay camas para pacientes pero esto se va acabando”, expuso.

El llamado urgente es a quedarse en casa, aunque no esté en rojo el semáforo o haya decreto de confinamientos, pero se debe hacer el máximo esfuerzo si no hay un pretexto para salir la gente no debería acudir ni realizar posadas o llevar a cabo actividades que conglomere personas.

“No queremos estar como la CdMx, la ocupación hospitalaria en Morelos va más allá de la mitad, algo que no se había presentado; si seguimos así se habrá de regresar al color rojo, pero lo más grave es que no habrá manera de que sean atendidos en hospitales porque estarán saturados. Es responsabilidad social la que se requiere y se necesita en Morelos”.