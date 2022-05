Corrupción en Morelos “es de los de antes”: Cuauhtémoc Blanco

Que Morelos ocupe los primeros lugares en corrupción y falta de justicia, son asuntos del pasado, dijo el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, tras el arranque de tres obras con recursos federales del Programa de Mejoramiento Urbano, en Puente de Ixtla.

Respecto a las estadísticas que ponen al estado de Morelos como uno de los más corruptos dijo: “Pues eso es de lo de antes, hay muchas y siempre he dicho que ojalá y denuncie, los que salen, los que se van, fundamental que no haya impunidad; yo metí todas las denuncias contra los servidores públicos, contra el exgobernador, pero no está en mí”.

En la gira de trabajo visitó los tres lugares donde arrancarán los tres megaproyectos: la Casa de la Cultura, en la colonia Zapata, la remodelación de la colonia San Mateo y el Polideportivo en la colonia Guadalupe Victoria.

La presidenta municipal Claudia Mazarí dio la bienvenida y agradeció una obra más por parte del gobernador del estado, con los que suman 109 millones 596 mil 197 pesos que trasformarán no solo la imagen urbana de Puente de Ixtla y la calidad de vida de los ciudadanos de este municipio; “comenzamos el camino a la recuperación económica, la reconstrucción de la paz y el crecimiento del municipio para mejorar, recuperar y dignificar los espacios públicos”.

La delegada de Sedatu en Morelos, Brenda García Pineda, dio por menores de los objetivos de estas obras del programa federal que buscan la reconstrucción del tejido social y la participación ciudadana.

El gobernador agradeció la hospitalidad de los mixtecos, quiero que sepan que estas obras son una gestión que hice ante el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, había cuatro municipios a los que se les daría obra pública y cuando habló pidió que se dieran las obras a los 36 municipios, se habló con Román Meyer, por lo que en lugar de cuatro municipio se van a beneficiar 36 en este sexenio. Ahí dio a conocer que se le daría una obra a Puente de Ixtla, luego de reconocer que este municipio como al gobierno del estado lo dejaron endeudados.

Para el arranque oficial se subió a una motoconformadora y de salida accedió a una entrevista con los medios de comunicación, donde habló del incremento salarial que recibirán los maestros que ganan menos de 20 mil pesos mensuales. Aunque no dio a conocer cuántos maestros de Morelos serán beneficiados; “no tenemos los datos, fíjate que ya me lo había pedido” y agregó sobre este anuncio “yo creo que es fundamental, es primordial esos apoyos a los maestros, yo siempre lo he dicho, ellos son los que nos educan, nos enseñan cosas importantes en la primaria y en la secundaria”.

Y retomó el tema de las obras del Programa de Mejoramiento Urbano, “eran cuatro municipios a los que se les iba a dar obras por 300 y 400 millones de pesos, y cuando hablo con el Presidente de la República para que ayude a más municipios a que tengan obra pública, la verdad es que se portó muy amable y dijo que con mucho gusto, y los 36 municipios tienen obra de esta magnitud”

En Puente de Ixtla son 110 millones de pesos, a otros les van a tocar 90 u 80 millones de pesos.

Y advirtió “hay muchos cuates que quieren pararse el cuello pero no”.