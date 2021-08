Corre el CMA a 12 profes por pedir justicia laboral

Al menos una plantilla de 12 profesores pertenecientes al Centro Morelense de las Artes (CMA) fueron despedidos luego de iniciar una demanda ante la autoridad solo por solicitar mejores prestaciones de pago y condiciones laborales óptimas; profesores de diversas disciplinas y especialidades como Ana Aguilar y Roberto Cuevas, y otro grupo de 10 maestros, acusaron desde el pasado 11 de agosto que hubo despidos injustificado ordenado por la Secretaría de Turismo y Cultura del estado.

“Esto no puede quedarse debajo de las aguas. Ayúdenme a alzar la voz por los maestros del CMA”, pidieron los profesores en sus redes sociales. La denunciante, Ana Aguilar, en su perfil de Facebook, refirió que ella, Roberto Cuevas y al menos otros ocho maestros más, “(grandes maestros que fueron mis maestros, mentores y amigos, que pusieron los primeros peldaños académicos para que la escuela sea un centro de artes con licenciatura y posgrado como hoy la conocen) fuimos DESPEDIDOS por pedir nuestros DERECHOS LABORALES básicos. No sólo nosotros (los que nos vemos forzados a irnos), sino toda la plantilla docente (los que se quedan) hemos tenido que tolerar todo tipo de injusticias e inseguridad laboral desde hace más de 10 años de trabajar en la institución”.

La profesora aseguró que el aviso de su baja les llegó como una advertencia después que iniciaron una demanda por mejoras laborales, y buscan sirva de escarmiento para que nadie levante la voz y pida lo que por ley le corresponde.

De esa manera urgió a la solidaridad para difundir los reclamos “es momento para levantar la cara y recordarles a las autoridades de la Secretaría de Turismo y Cultura Morelos que el CMA no es un espacio, es la gente que le da vida a esas paredes, la que siembra y trabaja la tierra para la creación”.

Los profesores que, por el momento, confiaron preparan nuevas acciones, habrían sido despedidos por “pedir nuestros derechos laborales básicos''. No sólo nosotros (los que nos vemos forzados a irnos), sino toda la plantilla docente (los que se quedan) hemos tenido que tolerar todo tipo de injusticias e inseguridad laboral desde hace más de 10 años de trabajar en la institución”.

Y el aviso les llegó cuándo, mediante una demanda decidieron pelear por los derechos laborales que nunca han tenido desde hace muchos años.

“Por lo tanto notificó a los alumnos que no voy a dar clases a partir de esta fecha (11 de agosto) hasta que jurídicamente se solucione la situación. Aclaró que no es por voluntad propia sino por la notificación de nuestro jefe inmediato. Obviamente considero que es ilegal y en los próximos días comenzaremos a dar a conocer a la sociedad del estado de Morelos los atropellos de la Secretaría de Turismo y Cultura de la rectoría del CMA”, expone en su perfil.

Mientras los mensajes de apoyo llegaban uno tras otro, la profesora agradeció las muestras de solidaridad, y el pasado fin de semana, escribió “les actualizo que nuestros coordinadores han decidido no dar por hecho nuestro despido, hasta que no haya un oficio por escrito donde se les solicite. Su acto es enorme en solidaridad y valentía. La orden a ellos también los complicó porque no es fácil, a dos días hábiles de comenzar las clases, sustituir el perfil especializado de los 10 maestros demandantes y más de 60 horas por reasignar”.

Adelantó además que las clases continuarían en el CMA hasta que haya una orden escrita de que ya no son profesores de la institución.

Y “si se da el caso de que, a pesar de los esfuerzos de nuestros coordinadores, la Secretaría de Turismo y Cultura decidiera despedirnos, contamos con su apoyo para seguir resistiendo. Si algo pasara con nuestros coordinadores por tomar esta postura y apoyarnos, les pido que los apoyen y respalden también”.

Sobre el caso la secretaria de Turismo y Cultura, Julieta Goldzweig Cornejo, prefirió guardar silencio y negó que hubiera una situación así.