Coronavirus: Paciente morelense con Covid-19 se encuentra grave

De acuerdo al último comunicado de la Secretaría de Salud En Morelos dio a conocer que uno de los dos pacientes confirmados por Covid-19 se encuentra grave, mientras que la otra persona se encuentra estable en su domicilio, comentó Marco Antonio Cantú Cuevas, Secretario de Salud.

Su salud pasa de delicado a grave, a veces necesita de equipo para respirar pero confiamos en que el hecho de que sea un paciente joven sin comorbilidades pueda salir adelante, los médicos están haciendo todo lo posible para que evolucione favorablemente.

Hasta el momento son 4 casos sospechosos, todos con antecedentes de viaje al extranjero; las personas que estuvieron cercanas a los dos confirmados singuen sin presentar síntomas; han sido descartados 24 casos.

Por su parte la Secretaria de Administración, Mirna Zavala Zúñiga, mencionó que como parte de las medidas de respeto a los derechos humanos del trabajador todo aquel que tengan 60 años de edad en adelante, con enfermedades como diabetes, cáncer, VIH, hipertensión, metabólicas, podrán ausentarse con tan solo dar aviso a su unidad laboral.

Por otro lado las autoridades sanitarias señalan que para la fase en la que se encuentra Morelos resultan “innecesarias” las medidas anunciadas por el Ayuntamiento de Cuernavaca, pero se analiza alcanzar un acuerdo con los 36 municipios con quienes se puedan llevar a cabo acciones unificadas si la curva de casos de COVID-19 se viera seriamente incrementada.

“La curva nos va a alcanzar de forma muy rápida y ya no vamos a tener la posibilidad de evitarlo porque ya no tendremos los recursos mínimos, cuando tengamos que actuar de manera contundente vamos a tener una sociedad agotada financieramente, psicológicamente y socialmente, no podemos tener a la gente recluida por muchos meses en sus casas, si fuera necesario lo haríamos pero por ahora no”.

Mientras tanto la implementación de medidas en lo individual permitirá que los casos no se incrementen de forma alarmante, destacó.

Se pronunció respetuoso de las medidas aplicadas por los municipios como entes “autónomos”, puntualizando que no se puede comparar el estado de Morelos con estados como el de México y la Ciudad de México en donde se han aplicado medidas mucho más severas.

La densidad de población en Ciudad de México es de 5 mil 957 personas por kilómetro cuadrado en Morelos tenemos 130 personas por kilómetro cuadrado.

En cuanto al número de reactivos con los que cuenta el estado son 30 para igual número de personas en el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP), por lo que ya se solicitaron más al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).