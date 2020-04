Coronavirus: Llama Tania Valentina a implementar programa alimentario

“La puesta en marcha de los ‘Programas Emergentes de Financiamiento’ para las micro, pequeñas y medianas industrias en Morelos es una estrategia que reconocemos, porque tiene por objeto impedir que se pierdan las fuentes de empleo para los trabajadores debido a la epidemia por el COVID 19”, aseguró la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruíz, coordinadora parlamentaria del Partido del Trabajo en Morelos.

La legisladora consideró atinado que se puedan otorgar financiamientos o préstamos con los objetivos de pagar las cuentas por la renta, la luz o el agua potable, precisamente ahora que muchos han cerrado sus puertas.





… Las y los empresarios de Morelos deben ser solidarios y destinar los recursos que les presta el gobierno, de manera preferente y obligatoria, para pagar los sueldos de sus trabajadores, que son el principal recurso de cualquier negocio

Hay que resaltar –dijo la Legisladora- que estos créditos para las empresas son también oportunos debido a la flexibilidad en su pago y el plazo para su recuperación, por lo que hizo un llamado para aprovechar estas oportunidades.

… Sin embargo estos programas de apoyo no son suficientes, sobre todo porque no han contemplado a una gran parte de la población que trabaja en la informalidad y que son más del 40% de los empleos en la economía de Morelos. Me refiero a las familias de los taxistas, de los choferes de las rutas, de las jefas de familia que son el único sustento de su casa y que de acuerdo con el censo de 2015 son más de 168 mil hogares de este tipo; para ellos no hay ningún apoyo y también comen todos los días





Exhortó al gobierno del estado a implementar un programa alimentario para las familias morelenses que se han quedado en casa, pero sin ahorros ni reservas para enfrentar la cuarentena.

… De no haber estos apoyos de alimento en las casas de las familias, pudiera desatarse la desesperación y la urgencia de salir a la calle a buscar el pan de todos los días. Por eso, el Partido del Trabajo hace un llamado al Gobierno para que use, por ejemplo, los casi 53 millones de pesos que tiene en el presupuesto de egresos 2020, autorizados para las contingencias en un programa urgente para apoyar con alimentos a nuestra gente. El gobierno nos pide una sola cosa: quédate en casa; nosotros, desde el PT, le pedimos una sola cosa al Gobierno: Alimentos para soportar la cuarentena en casa