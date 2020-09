Coquetea al PES con Jorge Campos

El partido que postuló con éxito a Cuauhtémoc Blanco para gobernador de Morelos, y que recientemente obtuvo nuevamente registro nacional como Encuentro Solidario, inició desde la semana pasada pláticas con el ex arquero de la selección mexicana, Jorge Campos, a quien se presume habría ofrecido la candidatura a la alcaldía de su natal Acapulco, o hasta la gubernatura del estado de Guerrero.

Los rumores se fortalecieron hoy con la fotografía que el coordinador de los diputados federales del PES, Jorge Argüelles Vitorero, publicó en su cuenta de Twitter, en la que le acompañan Cuauhtémoc Blanco y Jorge Campos, en la que colocó el texto “nos encontramos aquí con el inmortal, platicamos del mundial 98 (balón de fútbol), recordando muchas anécdotas de la Selección Nacional (bandera de México).

Argüelles Victorero es el principal reclutador, según él mismo lo ha expuesto, de cuadros para el PES; en el caso de Morelos ha logrado la incorporación de un par de diputados y cuatro alcaldes a la fuerza política que junto con Morena y el PT ganaron las elecciones de 2018 en Morelos.

En recientes entrevistas periodísticas, el ex portero de la selección nacional y de los Pumas de la UNAM, ha reconocido tener acercamientos con figuras de la política que le habrían ofrecido la postulación que “de repente me motiva, de repente no”, explicó a un ex cronista deportivo.