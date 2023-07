Contratar seguridad privada registrada salvará tu negocio

Para resguardar de manera efectiva un establecimiento, lo mejor es contratar seguridad privada de corporaciones registradas; Alejandro Dorantes Rodríguez, presidente de la asociación de empresas de seguridad privada en Morelos, llamó a contratar personal capacitado para evitar denuncias laborales y elementos coludidos.

En Morelos el 30 por ciento de guardias de seguridad trabajan por su propia cuenta y no pertenecen a alguna agencia. La situación representa una problemática ya que el personal muchas veces no está capacitado para atender emergencias y no recibe prestaciones.

"A veces ni conocen a la persona, no saben de dónde son, dónde vienen o de qué empresa, y surge algún incidente y el guardia desaparece y quedan con la responsabilidad al 100 por ciento, sí es una empresa regulada, sabe que cuentan con los requisitos indispensables, y tiene más certeza jurídica en alguna situación", explicó Dorantes Rodríguez.

Hay más de 180 empresas registradas en el estado, que sufren los estragos de que personas no capacitadas ocupen estos puestos de trabajo.

"Es en todo el estado, pero lo vemos en la zona centro en Cuernavaca, en Zapata, Jiutepec, y en Tequesquitengo", explicó.

Verificar la procedencia de los elementos de seguridad es necesario para salvaguardar negocios, zonas residenciales, tiendas comerciales y a la ciudadanía principalmente.