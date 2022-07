Contraloría tiene 38 expedientes de irregularidades, la mayoría contra Villalobos y su equipo

Dolores Álvarez Díaz, titular de la contraloría municipal, reconoció que se han iniciado las carpetas de investigación por las irregularidades que se pudieron presentar en la administración pasada, entre las cuales destacan las recibidas de Tesorería.

La contralora señaló que las quejas para investigación han llegado hasta 38, y se deben a gastos que no están identificados, así como conciliaciones que no fueron realizadas en su generalidad, sin embargo, hasta el momento la Contraloría no cuenta con alguna resolución definitiva.

Los gastos que no han sido declarados oscilan entre los 20 millones de pesos, por lo que la Fiscalía sería la encargada de seguir reuniendo las irregularidades que sigan detectando para integrarlas a las carpetas de investigación.

Cabe mencionar que las investigaciones aún no pueden arrojar una resolución definitiva, pues de acuerdo a lo expresado por Álvarez Díaz, algunas cuestiones no se realizaron de acuerdo a la denuncia que se presentó.

No obstante, la Contraloría municipal sigue recibiendo quejas, y la actual administración encabezada por José Luis Urióstegui Salgado no ha sido la excepción, pues al menos se tienen registradas 12, pero menores.

Las áreas que son las causantes de las inconformidades de la ciudadanía son, en su mayoría, Licencias y Obras; prácticamente por los trámites burocráticos, es decir, los trámites para obtener una licencia se hacen extremadamente tediosos y cansados, ya que pueden extenderse por días.

“Por ejemplo, la gente hace sus trámites para obtener una licencia y ya dieron dos o tres vueltas y no les dan su trámite”, explicaba Álvarez Díaz.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local