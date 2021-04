Luego del gran incendio que se registró en la zona forestal de Tepoztlán, que arrasó más de 230 hectáreas de bosque, las autoridades del municipio de Totolapan, en la región de Los Altos de Morelos, siguen haciendo frente a los eventos similares, pero de menor magnitud, que se han registrado en el municipio durante la temporada actual. Hasta marzo, la Dirección de Protección Civil del municipio había contabilizado cerca de 50 incendios, cifra que sigue en aumento.

Continúan incendios en Totolapan / Cortesía | Ayuntamiento Totolapan

Esta semana, personal de la Dirección de Protección Civil acudió a sofocar un incendio provocado por una quema responsable o descuido, según la información del Ayuntamiento, en la comunidad de Nepopualco, específicamente en el tramo de la curva El Higo – Los Robles. El personal fue apoyado por trabajadores de Servicios Públicos del Ayuntamiento, así como un grupo de voluntarios que se unió a ellos para lograr controlar las llamadas. Una vez más, las autoridades han llamado a la población a tomar conciencia sobre la importancia de prevenir este tipo de eventos.

Días antes, el gobierno municipal, encabezado por el alcalde Sergio Livera Chavarría, emitió una serie de recomendaciones que busca concienciar a la población sobre las consecuencias que puede tener un incendio. Entre las recomendaciones se encuentra el no jugar con fuego, no encender fogatas en temporada seca, no quemar rastrojos ni dejar botellas u otros objetos de vidrio en la zona forestal.

En marzo, la titular del área de protección civil, Dareli Pineda Martínez, alertó sobre un incremento considerable en el número de incendios registrados en la temporada actual, en comparación con el año pasado: para esa fecha se habían contabilizado cerca de 50 eventos de este tipo, mientras que en toda la temporada de 2020 se registraron unos 150 incendios.

En la región Oriente del estado, otro de los municipios donde el personal de protección civil ha hecho frente a incendios durante esta temporada es Ayala, donde las autoridades han llamado a los propietarios de parcelas abstenerse de realizar quemas agrícolas durante estos meses.