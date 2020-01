Continúa la tragedia del 19S para Brenda Clement

Brenda Nayeli Clement, vecina de Tlaquiltenango, lleva seis cirugías en el pie derecho, sin embargo, aún no logra recuperarse de las fracturas que sufrió luego de que el pasado 19 de septiembre del 2017, le cayera una loza durante el sismo. Lo cual la ha obligado a someterse a costosos tratamientos, debido a que no se consolida su hueso, señalando que con la desaparición del Seguro Popular, ya no recibe el medicamento que requiere.

A dos años cinco meses del sismo, Brenda pide ser escuchada y atendida por las autoridades, aunque reconoce que la han apoyado, siguen sin sanar las dos heridas que padece, por lo que requiere medicamentos especializados, y los traslado a la ciudad de México al Hospital de tercer nivel Dr. Rubén Leñeros, donde la están tratando desde aquella fatídica fecha por las lesiones de fractura expuesta de tibia y peroné del pie derecho y la fractura en el tobillo del pie izquierdo.

Te interesa:

¡Únanse, es más importante la vida! : Julián Le Barón

Así se lleva a cabo la Marcha por La Paz organizada por Javier Sicilia

Siguen cerrados los verificentros en Morelos

Formulan imputación contra ex rector de la UAEM

Clement señaló que ese 19 de septiembre del 2017, se encontraba en una zapatería en la calle Himno Nacional de Jojutla, con su niño que entonces tenían escasos tres años, y cuando empezó a temblar buscó a su pequeño entró en pánico porque el piso se le movía y vio caer a la gente, Brenda se desmayó cayendo sobre sus piernas la loza. Recuerda que durante cinco horas perdió a su hijo, ya que ella fue rescatada por ciudadanos, que como pudieron, la llevaron al Hospital Ernesto Meana San Román.

Pero dadas las condiciones que imperaban en este nosocomio, fue trasladada a la Ciudad de México, y por la falta de asepsia, se le infectó la herida, lo que le costó combatir una peligrosa bacteria denominada Pseudomona, y con una serie de injertos que fueron rechazados por la bacteria, perdió tendones y vasos sanguíneos que complican la circulación.

Señaló que va por una séptima cirugía para ponerle un clavo, pero con el cambio del Seguro Popular al Insabi, no le quisieron surtir la receta, le dicen que busque apoyo con el Gobierno de Morelos, y pidió el apoyo en la Secretaría de Salud y le hicieron en favor de apoyarla con parte del material quirúrgico, que no es suficiente para las dos curaciones que se debe realizar. Asimismo, dijo que le falta un medicamento que cuesta 800 pesos y es una caja de solo 10 sobres.

Si en la siguiente operación no se arregla el problema, no le van a dar el material quirúrgico, ni el medicamento, sin embargo, no ha sido dada de alta porque no tiene movilidad con el pie, ya que tiene "pie equino" y el hueso no se ha consolidado, debido a la falta de circulación, no puede hacer ejercicio y ya tiene problemas de circulación.

Brenda Nayeli Clement, vecina de Tlaquiltenango, lleva seis cirugías en el pie derecho, sin embargo, aún no logra recuperarse de las fracturas que sufrió luego de que el pasado 19 de septiembre del 2017, le cayera una loza durante el sismo. Lo cual la ha obligado a someterse a costosos tratamientos, debido a que no se consolida su hueso, señalando que con la desaparición del Seguro Popular, ya no recibe el medicamento que requiere.

A dos años cinco meses del sismo, Brenda pide ser escuchada y atendida por las autoridades, aunque reconoce que la han apoyado, siguen sin sanar las dos heridas que padece, por lo que requiere medicamentos especializados, y los traslado a la ciudad de México al Hospital de tercer nivel Dr. Rubén Leñeros, donde la están tratando desde aquella fatídica fecha por las lesiones de fractura expuesta de tibia y peroné del pie derecho y la fractura en el tobillo del pie izquierdo.

Clement señaló que ese 19 de septiembre del 2017, se encontraba en una zapatería en la calle Himno Nacional de Jojutla, con su niño que entonces tenían escasos tres años, y cuando empezó a temblar buscó a su pequeño entró en pánico porque el piso se le movía y vio caer a la gente, Brenda se desmayó cayendo sobre sus piernas la loza. Recuerda que durante cinco horas perdió a su hijo, ya que ella fue rescatada por ciudadanos, que como pudieron, la llevaron al Hospital Ernesto Meana San Román.

Pero dadas las condiciones que imperaban en este nosocomio, fue trasladada a la Ciudad de México, y por la falta de asepsia, se le infectó la herida, lo que le costó combatir una peligrosa bacteria denominada Pseudomona, y con una serie de injertos que fueron rechazados por la bacteria, perdió tendones y vasos sanguíneos que complican la circulación.

Señaló que va por una séptima cirugía para ponerle un clavo, pero con el cambio del Seguro Popular al Insabi, no le quisieron surtir la receta, le dicen que busque apoyo con el Gobierno de Morelos, y pidió el apoyo en la Secretaría de Salud y le hicieron en favor de apoyarla con parte del material quirúrgico, que no es suficiente para las dos curaciones que se debe realizar. Asimismo, dijo que le falta un medicamento que cuesta 800 pesos y es una caja de solo 10 sobres.

Si en la siguiente operación no se arregla el problema, no le van a dar el material quirúrgico, ni el medicamento, sin embargo, no ha sido dada de alta porque no tiene movilidad con el pie, ya que tiene "pie equino" y el hueso no se ha consolidado, debido a la falta de circulación, no puede hacer ejercicio y ya tiene problemas de circulación.

Puedes ayudar

Brenda Clement señaló que necesita algunos medicamentos como el Microdacyn, para sus curaciones, el spray Granulox y Recovaron Granulado, sin embargo cada sobre cuesta mil 40 pesos y la caja trae 10 sobres para 10 días, requiriendo un tratamiento de 4 meses, los cuales no puede costear