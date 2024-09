Continúa la polémica en el TSJ por designación de jueces

Toda una polémica se ha vivido con el proceso para la designación de once jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos, la cual, algunos magistrados calificaron de opaca y sin transparencia por parte del magistrado presidente, Luis Jorge Gamboa Olea.

Por lo anterior, el magistrado Francisco Hurtado Delgado informó que interpuso un recurso ante la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del TSJ: "Nosotros entregamos un documento en el que les estamos haciendo de conocimiento a la Junta, todas y cada una de las inconsistencias que hemos notado y se les solicitó que se repitiera esa etapa en la cual se apreciaban las inconsistencias, situación que hasta el momento no hemos recibido respuesta de este escrito".

Y agrego: "Previo a la Reforma Judicial se le pidió [a Gamboa Olea] que suspendiera el proceso o que no se emitiera la convocatoria, toda vez que no sabíamos en qué sentido iba a quedar lo de la Reforma y el hecho es que ya se está llevando a cabo el proceso para elegir a once juzgadores".

Cuando se les hizo de conocimiento al pleno de que se haría el proceso, Hurtado Delgado solicitó que interviniera el Ceneval, sin embargo, se argumentó desde la presidencia que se pretendía un cobro de un millón y medio de pesos por parte de del ente, completamente independiente.

Señaló que, además detectaron que algunas personas no cumplen con requisitos básicos para ser juez, tales como cinco años de experiencia judicial.

"Desde mi punto de vista considero que se debieron haber tocado dos puntos importantes: uno, quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establece en su artículo 65 que los que participen o quieran ser juzgadores deben tener cinco años de experiencia judicial y hemos detectado personas que no cumplen con el requisito. No hay gente capaz, no hay gente que cumpla con el perfil", expresó.

Por su parte, Gamboa Olea se defendió en un comunicado al señalar que el proceso se realizó con total transparencia: "En primer lugar que se atienda lo que dice la propia convocatoria, solo son los aspirantes los que pueden solicitar alguna incidencia y hasta este momento no tenemos planteada una sola".

Fue un total de 81 aspirantes que iniciaron con los exámenes de selección para ocupar plazas, tras la convocatoria publicada el pasado 27 de agosto. De los 116 aspirantes inicialmente registrados, solo 81 cumplieron con todos los requisitos documentales.

En total se abrieron 13 plazas, dos de ellas se quedaron sin efecto debido a que no había competencia para el registro.

Se cubrirán cinco plazas de jueces de primera instancia en materias civil, familiar o mercantil, dentro de los nueve distritos judiciales de Morelos y seis plazas adicionales en áreas de control, juicio oral y ejecución de sanciones del Poder Judicial del Estado.