Contagios y decesos por Covid-19 repuntan en Xoxocotla

En el municipio indígena de Xoxocotla se registró un repunte de casos de Covid-19 en el último mes, así como el deceso de 17 personas, reveló el director de Seguridad Pública, Javier Jiménez, quien lamentó que pese a todo eso hubo campañas previas a la elección de autoridades, lo que elevó los riesgos entre la población.

Recordó que hace más de un año fue uno de los primeros en pedir el apoyo a los tres niveles de gobierno para llevar a cabo recorridos e implementar las medidas de restricción para el control de la pandemia: “Me daba cuenta que no estábamos, como autoridades, haciendo gran cosa en materia de prevención, ya teníamos demasiados muertos y tomamos la decisión de colocar lonas que de repente la gente lo vio muy agresivo, pero eso ayudó a que se tomarán medidas”.

Dijo que ha habido altas y bajas, pues desde su punto de vista las campañas electorales se debieron suspender ya que justo durante el mes de septiembre hubo un repunte de casos: “Del mes pasado a la fecha llevamos más de 17 muertos, aquí hay un repunte importante, hubo un pico y era preocupante, y por eso hablé con el presidente del Consejo Municipal, les pedí que las campañas se suspendieran porque estábamos poniendo en riesgo a la población”.

Se manifestó preocupado porque no toda la población cumple con las medidas de prevención correspondiente, vemos en la calle gente sin cubre bocas: “nos estamos confiando por el hecho de estar ya vacunados y a mí me queda claro que la vacuna no lo es todo, se tienen que seguir cuidando unos a otros, yo invitó a la población que tome las medidas sanitarias que tanto se han repetido, no saludar de mano, guardar sana distancia, usar cobre bocas y lavado de manos constante”

Rechazó que se tengan decesos por Covid-19 en esta corporación de seguridad, y reconoció que en su corporación se han registrado 10 contagios, incluyéndolo a él que se vio grave y se hospitalizó para que lo oxigenaran fueron 10 días que estuvo grave y hoy tiene la fortuna de contarlo.