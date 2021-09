Contagios en las escuelas van en aumento

Cada día en el estado se han registrado en promedio más de cuatro casos de estudiantes y docentes de educación básica y media superior sospechosos de Covid-19 tras darse el regreso a la modalidad presencial, informó el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas; tres de ellos diariamente han sido confirmados al virus.

El titular del sector Salud informó que en las dos semanas que lleva el ciclo escolar 2021-2022 bajo la modalidad presencial se han confirmado 15 casos de estudiantes de nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, además de 15 maestros que también fueron positivos.

“Tenemos otros 14 casos sospechosos que están siendo analizados”, dijo Cantú, al referir que en su mayoría los menores se infectaron en el seno familiar, pero también existen los casos en donde el contagio fue dentro del plantel o el aula escolar, sin dar una cifra o porcentaje estimado.

Los casos se concentran en siete municipios, aunque evitó decir en qué escuelas se han dado estos brotes, pero precisó que algunos alumnos no acudieron al plantel, pero fueron reportados por sus familiares por lo que muchos de ellos tomaron como medida preventiva suspender las clases presenciales.

“La mayoría de hecho no se infectaron en la escuela; no te puedo precisar cuáles escuelas, nosotros tenemos los números de los menores, no de las escuelas eso le corresponde a educación”, al comentar que no se trata de brotes específicos en un solo plantel puesto que varios de los menores acuden de distintas colonias, además de que padres de familia suelen asumir que la pandemia ya concluyó y permiten que sus hijos e hijas disminuyan las medidas sanitarias.

Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, son los que concentran la mayor cantidad de alumnos y profesores que han sido positivos, “no tenemos casos graves”, pero sí acepta que algunos de los planteles no suspendieron las clases presenciales.

Aumentan amparos de menores para vacunarse

Cantú Cuevas detalló que en la dependencia a su cargo se han remitido 20 amparos para que menores de 18 años de edad sean vacunados contra la Covid-19, en su mayoría fueron recibidos en el último mes de este 2021; aclaró que estos son aceptados y son remitidos a los responsables del programa en la entidad.

“Nosotros le damos el trámite, pero le tocará a otra instancia determinar” por lo que esperarán la respuesta de los responsables de la vacunación y proceder a aplicar la vacuna que sea indicada, ya que la única que se encuentra siendo validada por la Cofepris (La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), es la Pfizer”.