Contagios de empleados de gobierno van en aumento

Santiago Enrique Muñoz Nava, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Ejecutivo, confirmó que la cuarta ola arroja un 20 por ciento de contagios entre los burócratas agremiados; a pesar de ello, confirmó que los empleados están dispuestos a seguir contribuyendo en cada una de sus ocupaciones y, por lo tanto, no serán factor para frenar los trabajos del gobierno.

Y es que sostuvo que todos estos casos de contagios se han dado debido a factores externos en las familias de los trabajadores; sin embargo, aseguró que afortunadamente por las vacunas que se han aplicado los trabajadores de acuerdo al plan de la Secretaría de Salud han disminuido los decesos.

Dio a conocer que, por dependencia, se registra aproximadamente el 20 por ciento de agremiados contagiados, esto de un total de mil 800 empleados.

Estos casos, dijo, no han sido por descuido, porque ocurren donde hay atención a los clientes todo el tiempo, y aunque han procurado respetar las medidas y atender las indicaciones en materia de salud, es casi imposible no estar en riesgo, aunque también ha habido casos que se contagian los empleados fuera del ámbito laboral, como puede ser el familiar. “Pero el hecho de que les se la ha pedido que acudan a vacunarse se ha logrado disminuir la mortandad entre los trabajadores. Creemos que por dependencia los contagios han ocurrido en un 20 por ciento de agremiados contagiados, es al menos de entre un 10 a 15 por ciento”.

Muñoz Nava confió que de parte del patrón, como es la autoridad estatal, ha existido esa comprensión para otorgar todas las herramientas que requieren los trabajadores para realizar su tarea, dotándolos de material suficiente como gel, cubrebocas y áreas sanitizadas.

El representante gremial subrayó que afortunadamente para la clase trabajadora no ha habido muchos decesos, solo contagios, aunque no se ha complicado o deteriorado la salud de los burócratas.

En esta cuarta ola de contagios por Covid-19, los trabajadores cuentan con siete días de permiso o incapacidad, los cuales se pueden ampliar si es necesario, por lo tanto, también apeló a la conciencia del personal para que no solo en el área laboral que tienen todo el apoyo procuren cuidarse, sino también que lo hagan cuando no están en el trabajo, incluso en su círculo familiar y social para no verse afectados en su ámbito de trabajo y de esa manera no se vean afectados en su salud.





