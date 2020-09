Consulta aquí las listas de admitidos a licenciaturas de la UAEM

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), recientemente abrió los paquetes con los resultados de los exámenes de admisión que son públicos a partir de este domingo 6 de septiembre y en el que 9 mil 170 cursarán el propedéutico y solo 7 mil 545 nuevos alumnos, quedarán de manera definitiva.





Para los universitarios que recién salieron o están cursando los últimos semestres de su carrera la “falta de oportunidades” y los pocos espacios que existen en el campo productivo en Morelos es el principal problema que enfrentan, peo no es el único, está también la situación económica que enfrentarán los empleadores reduciéndoles aún más las expectativas para encontrar un trabajo en el puedan ejercer sus conocimientos.





Para la Federación de Estudiantes de la UAEM la pandemia llegó justo en el momento en el que abrían la puerta para salir a la vida profesional cuando “nos aplastó los dedos”, dijo Erick González García, respecto a las clases virtuales que tuvieron que iniciar de manera un tanto precipitadas para no perder el semestre.

“Las carreras más saturadas son las de medicina, derecho, psicología, administración; incluso en la de medicina un gran problema al que nos enfrentamos los universitarios es que no hay suficientes camas para realizar nuestras prácticas profesionales”.

Por esa falta de espacios en donde ejercer, muchos terminan dedicándose a otras actividades desde taxistas, meseros, auxiliares de oficina, entre muchos otros oficios.

“De un cien por ciento que entra al primer semestre de la carrera, cual sea, solo un 60 por ciento la concluyen y solo un 30 por ciento se gradúa completamente o como dicen con todas las de la ley , es decir, titulados y con cédula profesional”, comparte el Presidente de la FEUM.

De ese 40 por ciento que desertan en los siguientes semestres lo hacen por diversas causas desde las económicas “problemas personales a lo largo de la carrera que se van presentando como el hecho de que son otro estado y sus padres ya no pueden apoyarlos y tiene que trabajar, otros aunque vivan aquí mismo entran en un dilema entre llevar comida a sus hogares o seguir estudiando; otra es que se embarazan o deciden casarse y se salen, pero el tema económico es el tema principal y que define si un joven concluye o no la universidad”.

En las universidades y en los jóvenes “hace falta impulsar una cultura del emprendimiento que nos permita salir no solo a conseguir trabajo sino a generar fuentes de empleo a través del emprendimiento; hace falta también gobiernos que con visión a largo plazo en el que proyecten un futuro para los universitarios a 20 o 30 años no solo cuando estemos estudiando sino cuando salgamos. A Morelos también le hace falta una autoridad que le dé una vocación al estado porque no es turístico, tampoco es agro ni industrial, a veces somos de todo un poco”.









