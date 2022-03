Constructores morelenses piden la destitución de Leticia Nolasco

En Morelos, no hay obras para constructores locales, “nos han abandonado”, declaró el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Ignacio Domínguez, hizo saber que han solicitado por todas las vías posibles al mandatario estatal para que lleve a cabo cambios en el gabinete, especialmente la remoción de la encargada de Obras Públicas, Leticia Nolasco y que en ese lugar designe a una persona con capacidad, pero ha hecho caso omiso.

Además, han planteado varios montos con lo cual el gobierno estatal bien puede solventar la obra pública que necesita el estado, pero todo parece indicar que no existe un plan adecuado y mucho menos un proyecto, o al menos una idea de lo que se requiere y necesita en materia de infraestructura o tan siquiera una obra pública de mantenimiento.

“Se requiere que la Secretaria o el secretario de Obras Públicas que esté al frente como titular y responsable se ponga la camiseta del estado de Morelos, que haga gestiones necesarias para que haya recurso y de esa manera las empresas puedan igual invertir y de esa manera se pueda reactivar la economía de Morelos”.

Incluso agregó, en las escasas obras que han realizado el gobierno estatal, ninguna de las empresas o al menos afiliados a la CMIC han sido considerados ni llamados, no entienden cómo se asignan estos escasos proyectos y de qué manera se hace, por eso, en lo que va de esta administración y desde que tomó esa secretaría Leticia Nolasco, no ha favorecido a ninguna firma morelense, y “no sabemos en verdad para dónde estén ejecutándose estas obras, seguramente no se verán reflejadas en la recaudación de impuestos en el estado de Morelos, y es allí donde vamos tener el indicador de que esos impuestos no se ven reflejados en la entidad”.

Por eso, el presidente de la CMIC Morelos no dudó en señalar que es necesaria la inmediata sustitución de la secretaria de Obras Públicas, “esa sería la solicitud porque no está dando el ancho en la secretaría y no hay acciones para Morelos, y por ende para las empresas morelenses que podamos generar empleo y una reactivación económica posterior a esta pandemia, que posiblemente ya estemos por salir”.













