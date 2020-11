Conquista "El pivote" a sus clientes

Desde hace 37 años en el Mercado Morelos de Tepoztlán se encuentra uno de los negocios más antiguos de aguas frescas y frutas rebanadas, "El Pivote", reconocido no sólo por los pobladores sino también por turistas que disfrutan este hermoso lugar en el Estado.

El mercado es un sitio imprescindible en este pueblo mágico tan conocido, siendo "El Pivote" un punto de reunión y hasta de paso para quienes vienen de un ajetreado día de trabajo, de la escuela y hasta de tanto recorrer el municipio tepozteco.

Las aguas frescas, también conocidas como aguas de sabor, son aquellas bebidas sin alcohol preparadas con agua, pulpa o semillas de fruta y azúcar. El término “fresca” consiste en que la temperatura de la bebida debe estar unos cuantos grados por debajo de la temperatura ambiente.

De acuerdo a la página “Directo al Paladar México”, tradicionalmente se guardaban en ollas de barro y se metían en cajones de tierra húmeda para mantenerlas frescas, hoy en día es común almacenarlas en vitroleros de cristal o de plástico, por eso se acostumbra añadir un poco de hielo para mantenerlas frías, pero nunca heladas.

Este es el caso de “El Pivote” donde siete grandes vitroleros adornan el local con colores muy llamativos, muy al estilo mexicano; en su interior cuentan con un stand donde acomodan perfectamente la fruta fresca que es utilizada para hacer las aguas de sabor; no obstante, hoy ante la pandemia de Covid-19 gran parte del negocio esta dividido con plástico cristal que protege tanto a los clientes como a los trabajadores y dueños, cumpliendo así con el distanciamiento social.

Mirna Cortés Osorio, dueña local, cuenta para #JuntosCrecemos que enfrentaron la emergencia sanitaria con pánico, toda vez que a partir de marzo –al decretarse el confinamiento obligatorio- los ciudadanos dejaron de salir de sus casas y los turistas no se hicieron presentes, disminuyendo hasta en un 80 por ciento sus ventas.

Esto ocasionó tuvieran que reducir su nómina, de siete a cuatro trabajadores, que invertir sus propios ahorros para estabilizar el negocio durante aproximadamente seis meses, tiempo en que los accesos a Tepoztlán se encontraron restringidos a personas externas, “nos mantuvimos abiertos pero era muy poca la clientela, tuvo que invertir los pocos ahorros para que no tuviéramos que cerrar y los chicos se quedaran sin trabajo ”.

Gilberto Ortiz, esposo de Mirna Cortés, mencionó que pidió el apoyo de la presidencia municipal para subsistir en estos tiempos de pandemia; sin embargo, recibieron negativas al señalarle sólo respaldando a los pequeños negocios, “los pocos ahorros los invertíamos para no caer ni tener que cerrar el negocio definitivamente”; aunado a la falta de clientes y bajas ventas fue la pérdida de insumos, ya que al ser su principal insumo la fruta se llegaba a echar a perder, lo que se traducía de igual forma, en pérdidas económicas, tuvieron que aminorar la compra para evitar esta situación se siguiera registrando, comprando de forma mensual.

Sus principales clientes, en fin de semana, son los turistas, aunque entre semana son los estudiantes de los distintos niveles y las amas de casa que van al mercado a hacer su mandado, llegando a alcanzar hasta el cien por ciento de ventas en un buen día; hoy no sólo han padecido la modificación de la rutina diaria sino también sus "buenas temporadas" como es Semana Santa y puentes.

Mirna Cortés y Gilberto Ortiz tenían ya la experiencia de qué medidas aplicar por la pandemia de influenza H1N1 2009, utilizando desde ese entonces el gel antibacterial y alcohol; actualmente han tenido que colocar desinfectante para los mismos clientes, y el dinero que reciben y dan; así mismo, el sanitizante es esparcido alrededor del local que está tapizado con plásticos, “si es gasto pero no una inversión grande, al final nos beneficia a los clientes y a nosotros. Al día de hoy hemos alcanzado ventas desde un 50 a 70 por ciento, ya hay turismo pero muchas personas solo vienen y se encierran en sus casas, ya traen mandando de donde vienen y esto si nos perjudica”.

Cortés Osorio manifestó esperaban que en el carnaval que se realiza a finales de febrero pueda recuperar hasta el cien por ciento sus ventas, pero al anunciar por las autoridades municipales será cancelado sostuvo que seguirán echándole ganas con la esperanza de recuperarse poco a poco, pero que también el color del semáforo de riesgo epidemiológico no retroceda.

Pese a que las ventas no eran “nada buenas”, “El Pivote” no se olvido de ayudar a aquellos ciudadanos que más lo necesitaban en la pandemia, esto lo hacían vendiendo el agua a menor costo, “venían personas que traían a sus niños y no tenían dinero, nos pedían aguas de cinco pesos, frutas de 10, rebanadas de 10 pesos, nosotros se los dábamos porque consideramos que si estábamos pasando por una crisis, los que no tenían trabajo que iban a comer; siempre nos poníamos en su lugar ”.

“El Pivote” surge a raíz de la experiencia y educación que trae consigo el señor Gilberto Ortiz, al ser heredero de una familia de comerciantes desde hace 60 años, en especial de aguas de sabor, iniciando con limonadas; la idea, indicaron, nació al percartarse de una necesidad de mercado, al no exist hace 37 años un negocio de sólo venta de aguas frescas, fruta en rebanada y cócteles; hoy son los favoritos en el medio de un mercado que podría considerarse muy competitivo, pero el sabor y la calidad que ofrecen no tienen comparación.

El “Pivote” es el tamponcito que llevan las pelotas para que no se les salga el aire, decidieron ponerle este nombre, ya que así es conocido Gilberto Ortiz en Tepoztlán.

Cuentan con más de 14 tipos de agua de sabor, entre ellos: horchata, limón con chia, alfalfa, fresa, jamaica, cuando es temporada de mango, melón, tamarindo, fruta, sandía, maracuyá, naranja con guayaba, piña con guayaba, naranja con pepino, entre otras.

La preferencia por “El Pivote” ha pasado de generación en generación, “tenemos clientes que sus papás los traían de pequeños y hoy ellos vienen con sus hijos”.

Las aguas tienen un costo de: chica de medio litro 12 pesos, mediana 17 pesos, litro 22 pesos y la bolsa de 15 pesos, siendo las preferidas la de horchata, fresa, frutas y alfalfa; además venden jugo de naranja, mandarina, betabel y apio, así como cócteles de fruta que van el chico en 25 pesos, mediano 30 pesos y grande 35 pesos; con yogur, chico 35 pesos, mediano 40 pesos y grande 45 pesos. Los cócteles se preparan con sal, limón, chile, granola y yogurt.









DATO:

“El Pivote” se ubica al interior del Mercado Morelos en Tepoztlán en un horario de 9 a 19 horas de lunes a domingo.





12 pesos vale el agua de medio litro

17 pesos la mediana

22 pesos cuesta la de litro

15 pesos el agua en bolsa

Cuentan con más de 14 tipos de agua de sabor, entre ellos: horchata, limón con chia, alfalfa, fresa, jamaica, cuando es temporada de mango, melón, tamarindo, fruta, sandía, maracuyá, naranja con guayaba, piña con guayaba y naranja con pepino