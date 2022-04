Congreso tiene en espera 50 solicitudes de jubilaciones

El Congreso del Estado tiene en espera al menos 50 solicitudes de jubilaciones de empleados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que no han podido aprobarse en el recinto legislativo debido a la falta de recursos en el Poder Judicial.

Aida Hernández Salgado juez en retiro e integrante de la Asociación de Jueces Jubilados en Morelos, aseveró que el recurso que se encuentra etiquetado para el pago de este sector es insuficiente desde hace ya varios años.

Explicó que la carencia es tal que a los ya jubilados ni siquiera le han ajustado sus pensiones conforme al salario mínimo, así que algunos ya están pensando en presentar amparos colectivos para exigir su derecho.

“Justamente la liberación de los recursos para el TSJ nos permitirá el pago. La autonomía del Poder Judicial es una medida urgente porque no podemos estar dependiendo de si dan más recursos. En mi caso yo llevó ya siete años y no he tenido ningún aumento al decreto por el que yo me jubile”, mencionó.

Destacó que algunos jueces tuvieron que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para acceder a su derecho, sin embargo, Aida aseveró que los empleados no deberían de tomar esos caminos legales para hacer valer sus jubilaciones.

Pero hasta ahora, el tema de la autonomía del TSJ no se ha definido, pues de momento el máximo órgano de justicia del país no ha tomado una determinación para saber si el Congreso de Morelos debe otorgarle los recursos necesarios.

O también si admite los argumentos del Poder Legislativo para que el presupuesto de este año sea el mismo de 500 millones de pesos. El mínimo que tendría que recibir el Poder Judicial es el 4.7 por ciento del total del presupuesto estatal.

Es decir, mil millones de pesos, sin embargo, el Legislativo ya habría argumentado falta de recursos para este 2022, así que todo es decisión de la Corte para saber si ordena o no un aumento a favor del TSJ. Sin embargo, algunas agrupaciones de abogados han señalado que los recursos no son bien empleados.





