Congreso se disculpa con víctima de violencia de género

El Congreso Local aceptó la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) y ofreció disculpa pública a la ciudadana Sharol Virginia Gual Pérez, quien sufrió violencia política en razón de género y acoso laboral por parte del ex diputado Marcos "N".

➡️ La mejor información DIRECTO en tu celular ¡Envía ALTA!

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos emitió la Recomendación con Solicitud del expediente CDHM/SE/V4/061/162/2020, al determinar que los derechos humanos de la Psic. Sharol Virginia Gual fueron violados por el entonces diputado del Partido Encuentro Social (PES) en la LIV Legislatura, Marcos "N", por actos de violencia política en razón de género y acoso laboral.

Por lo que se solicitó a la LV legislatura y al ex diputado, se reconocieran estas violaciones, se ofreciera una disculpa pública y se capacitara al personal del Congreso en temas de violencia política en razón de género y acoso laboral hacia las mujeres.





Seguridad El exdiputado local "Marcos N" es detenido por la FGE

En la sesión ordinaria de este 29 de junio, a nombre del Congreso Local, el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Erik Sánchez Zavala, ofreció la disculpa pública y anunció que el pasado 2 de mayo aceptaron la recomendación.

Expresó su repudio a los hechos cometidos en contra de Sharol Virginia Gual: "A quien se le vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad y al trato digno; al trabajo en su modalidad al derecho a no ser sometida a acoso laboral; el de las mujeres a no ser objeto de violación política en razón de género y el de la salud; por ello, esta Quincuagésima Quinta Legislatura le ofrece una sincera y sentida disculpa pública".





Además, reiteró el compromiso de fomentar la cultura del respeto a los derechos humanos, a través de los mecanismos para prevenir, atender, investigar y en su caso, sancionar, reparar y erradicar conductas que se aparten del respeto a la dignidad de las mujeres que laboran en este recinto Legislativo, en los Poderes, los órganos autónomos y las diferentes instituciones del Estado y que hagan un ejercicio de reflexión, para garantizar en todo momento espacios laborales dignos para todas y todos los trabajadores, evitando conductas que atenten contra la dignidad humana.

Ante el pleno, Sharol Virginia Gual expresó: "Hoy estamos aquí, cumpliendo la reparación del daño de una manera integral, por parte de la Quincuagésima Quinta Legislatura que no lo cometió, pero hoy lo repara, a nombre de un ex diputado del que no puedo decir su nombre, porque se amparó, para el uso y protección de sus datos personales, pero todos sabemos quién es y el cual ha tenido una conducta repetida como lo sabe la ciudadanía Morelense violando los derechos humanos de diversas personas, por lo que judicialmente le han sido reclamadas y actualmente se encuentran en trámite".





El Poder Legislativo del Estado aceptó la recomendación emitida por la CDH Morelos en la que se tuvieron por acreditadas diversas violaciones de derechos humanos por parte del exdiputado Marcos "N" cometidas en agravio de la ciudadana Sharol Virginia Gual

📹: @JESS_ARELLANO pic.twitter.com/2TLreXrLdd — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) June 29, 2023









Reconoció la sensibilidad con la que actúa la actual Legislatura: "Al expresar su aceptación, lo cual presupone el conocimiento de la travesía seguida por la suscrita, en el trascurso de estos tres años que se ha llevado la tramitación en diferentes instancias, aun no concluidas, en virtud de las mentiras legaloides que han sido apoyadas por diversos funcionarios que han impedido la continuación ante el Juzgado correspondiente”.











➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube