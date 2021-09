Congreso queda paralizado, pero con 'finanzas sanas'

Ante la falta de quórum, a pesar de que la convocatoria fuera emitida en tiempo y forma, el vicepresidente en funciones de presidente de la Mesa Directiva del Congreso de estado, José Luis Galindo Cortez, no pudo aperturar la sesión correspondiente para llevar a cabo la clausura de la diputación permanente del segundo receso del segundo periodo de sesiones del tercer año de ejercicio legislativo de la LIV legislatura.

En entrevista, el legislador pesista refirió que “tuvo que clausurar de manera muy particular” esta diputación, ello a pesar de la ausencia de las legisladoras integrantes de este organismo, al solo estar presente la diputada del PRD, Naida Josefina Díaz Roca.

Aseguró que la falta de consensos provocó que el periodo extraordinario no pudiera efectuarse, pese a que se había informado que este martes, en el último día de la legislatura, intentaría sesionar de forma extraordinaria.

“Diferentes ideologías políticas, intereses que pusieron en riesgo el hecho de volver a convocar a un periodo extraordinario y que al final del día no se publicará o no existieran los consensos porque no tendría caso de volver a hacer el mismo trabajo si no teníamos la certeza de que íbamos a llegar a buen término”.

No obstante, aclaró que dejarán finanzas sanas, no habrá bono de fin de clausura, aunque señaló si se mencionó por algunos diputados, y el adelanto del aguinaldo a los trabajadores sindicalizados está garantizado.

Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca

LV Legislatura inicia este 1 de septiembre

Con una asistencia limitada, dejando a los medios de comunicación al exterior del Salón de Plenos del Congreso de Morelos, pero respetando los protocolos sanitarios, este miércoles 1 de septiembre se celebrará la sesión solemne para conmemorar la toma de protesta de la LV Legislatura morelense.

Desde hace casi tres semanas la entidad se encuentra en color naranja del semáforo epidemiológico de riesgo, ante ello los diputados electos acordaron acotar la invitación hasta del mismo gabinete estatal.

Si bien en años anteriores, a la sesión solemne de instalación y apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, asistía la mayoría de los funcionarios estatal de alto nivel, en esta ocasión deberá ser el mínimo, el gobernador Cuauhtémoc Blanco y compañía.

Así mismo, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), aunque los titulares de los organismos autónomos del estado estaban en veremos por el espacio del salón de plenos y las medidas sanitarias a respetar.