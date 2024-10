Congreso designará a suplente del regidor Jesús Rosales Puebla

La sustitución del regidor Jesús Rosales Puebla (quien ahora forma parte del gabinete de Margarita González) podría quedar a cargo del Congreso del Estado luego de que su suplente Roberto Machado no se presentó a rendir protesta.

José Luis Urióstegui Salgado (alcalde de Cuernavaca) explicó que durante la sesión de Cabildo del 9 de octubre el suplente Roberto Machado Oaxaca no se presentó, por lo que el Ayuntamiento debe llamarlo nuevamente y esperar máximo tres días.

De no obtener una respuesta, el asunto pasará a la gobernadora para contemplar la terna de tres prospectos y finalmente será el Congreso quien en su próxima sesión designe al regidor suplente de Cuernavaca por Morena.

“El Congreso va a elegir a quién va a desempeñar el cargo por lo que falta del plazo y entonces vamos a esperar la respuesta”

El alcalde también mencionó que desde que Jesús Rosales renunció, el suplente no se ha presentado pero las actividades en el Cabildo no pueden detenerse, por esta razón es necesario pedirle a la gobernadora que intervenga. Urióstegui aclaró que no hay sanción para Roberto Machado Oaxaca porque asumir el cargo es un derecho.

Por su parte, la regidora Wendy Salinas señaló durante la sesión que es urgente que se ocupe el lugar que dejó Rosales Puebla, ya que formaba parte de varias comisiones, como la de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable. “Para mí es imperativo que acudan a las comisiones, porque es su responsabilidad; la última vez que sesionamos solo fuimos dos personas”, comentó.

Información de Valeria Díaz