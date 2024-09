A análisis, presupuesto de la Fiscalía y el aborto en el Congreso

La despenalización del aborto y el presupuesto asignado a la Fiscalía General del Estado para el ejercicio fiscal 2024 serán temas que podrían desahogar la actual legislatura una vez que se establezcan la Junta Política y de Gobierno y las comisiones legislativas, informó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Jazmín Solano López.

Confirmó que actualmente no cuentan con la información respecto a la partida presupuestal que se asignó para la presunta compra de un helicóptero por parte de la Fiscalía General; sin embargo, dijo, será un tema que se tendrá que analizar en las próximas semanas.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

“Vamos a empezar a revisar, pero no tenemos ahorita información que digamos que haya un desvío, no tenemos nada certero porque no tenemos documentos”.

Asimismo, negó que haya alguna recomendación especial por parte de la gobernadora electa, Margarita González Saravia; sin embargo, señaló que una vez que cuenten con la información correspondiente tomarán una decisión con respecto al proceso a seguir.

Al respecto, el coordinador de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rafael Reyes Reyes, dijo que entre la agenda legislativa del partido que representa está el evaluar el desempeño del fiscal Uriel Carmona Gándara.

Hay que evaluar el desempeño, en función de esto no adelantar vísperas para sí estar en condiciones de saber qué es lo que sigue de aquí en adelante.

A través de un comunicado, el lunes 2 de septiembre la Fiscalía General del Estado refirió que para este año se le asignó un presupuesto de mil 82 millones, 455 mil 143 pesos, mismo que no contempla una partida para la adquisición de una aeronave; destaca que con ese recurso ha priorizado la operatividad y fortalecimiento institucional con la contratación de cien elementos para la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Despenalización del aborto, tema toral del Legislativo

Para Jazmín Solano López la despenalización del aborto es uno de los temas importantes en la agenda legislativa. “Hay que avanzar sobre las libertades, sobre los derechos de las mujeres, de las juventudes, eso es realmente en lo que tenemos que trabajar”.

Sobre el tema, la diputada de Nueva Alianza, Ruth Cleotilde Rodríguez López, dijo que es necesario que los legisladores antepongan sus creencias o ideologías en beneficio de los ciudadanos; sin embargo, aseguró que será un tema que en su momento se hablará al interior del Legislativo.

En la pasada legislatura la exdiputada Margarita Soriano Barrera presentó iniciativa para despenalizar el aborto, sin embargo, tras ser dictaminada, fue rechazada para ser discutida en el pleno.