Conflicto y redes lograron dominar

En el 2010 la película que todos tenían que ver era Avatar, pero de lo que muchos hablaban era de “la salida del clóset “ del popular cantante portorriqueño, Ricky Martin. Uno podía escuchar en la radio a Bruno Mars, Pink, Black Eyed Peas y Rihanna, mientras se enteraba de la existencia de Instagram, la nueva red social, basada en imágenes (los usuarios fotografiaban hasta su almuerzo). España se coronó campeón mundial de futbol.

Los terremotos en Haití y Chile fueron las tragedias que marcaron el año, el primero con más de 225 mil muertos y el segundo con 524. Dilma Roussef se convertía en la primera presidenta de Brasil, al vencer en segunda vuelta electoral a José Serra.

En México el Sindicato Mexicano de Electricistas se declaró en huelga ante la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. El político panista, Diego Fernández de Cevallos fue secuestrado. Hechos que marcaron los festejos del bicentenario de Independencia y centenario de la Revolución Méxicana.

Para 2011 se lanza Snapchat, una aplicación de comunicaciones que alcanzará 19 millones de usuarios activos en los doce meses posteriores. Katy Perry logró tener tres sencillos en el número uno de Billboard, entre ellos Firework, con el que inició el año; Adele cantaba Rolling in the Deep, y Maroon hacía a la gente moverse como Jagger. A ese ritmo nos enterábamos de la Primavera Árabe que, organizada a través de redes sociales, depuso los regímenes de Tunez, Egipto y Libia y sacudió a una realidad política que comenzaba a ser influida de forma determinante por Twitter, Facebook y otras redes.

En el cine, 276 minutos de filme concluían la historia de Harry Potter en Las Reliquias de la Muerte 2, con que se cerraba una de las más taquilleras sagas del cine.

Las cuevas de Yagul y Mitla en Oaxaca fueron declaradas por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad; y el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, fallece junto con siete personas al caer su helicóptero en el Estado de México.

Ya en Morelos, el asesinato de siete jóvenes, entre ellos el hijo del poeta y desde entonces activista, Javier Sicilia, generó protestas en todo el estado que luego llegarían a todo el país, junto a manifestaciones de apoyo en Europa y Estados Unidos.

Sexy and I Know It, de LMFAO y Somebody that I used to know de Gotye sonaban en la radio durante el 2012 y en las carteleras cinematográficas anunciaban Operación Skyfall, que para muchos era sólo “la nueva del 007”. Facebook anunciaba la compra de Instagram por mil millones de dólares mientras Hugo Chávez cedía la presidencia de Venezuela a Nicolás Maduro, lo que no sería el fin de la Revolución Bolivariana, pero sí aumentaría las críticas sobre la misma.

México recibía al Papa Benedicto XVI, ya entonces envuelto en la crisis de protección a casos de pederastia por altos jerarcas de la Iglesia Católica. Enrique Peña Nieto y Graco Ramírez eran electos presidente de la República y Gobernador de Morelos el mismo día; y fallecía en un accidente la cantante Jenny Rivera.

Instagram incorporó el etiquetado geográfico de las publicaciones y Whatsapp incorporó los mensajes de audio en el 2013, año en que Joseph Ratzinger, Benedicto XVI renunció al papado para que fuera electo por el cónclave Jorge Bergoglio, primer latinoamericano en presidir la Santa Sede. También en ese año murió Hugo Chávez.

En México la dirigente magisterial, Elba Esther Gordillo fue detenida y recluida un día después de promulgarse la reforma educativa a la que había manifestado una abierta oposición. El Senado aprobaría también la reforma energética meses más tarde.

En el 2014, Whatsapp ya tenía 500 millones de usuarios y Facebook anunciaba la compra de la app y su red entera; PharrelL Williams alegraba la música con Happy; Alemania se coronaba campeón de futbol en Brasil; la joven Malala Yousafzai era noticia al hacer notoria la discriminación contra las mujeres y lograba el Premio Nobel de la Paz, y Juan Carlos I de Borbón abdicó a la corona española. La epidemia de ébola en África se extendía y atemorizaba a muchos en todo el mundo. Y mientras la neranera

situación de conflicto en el mundo árabe se agravaba por la guerra civil en Yemen y la que occidente inició contra el Estado Islámico.

El Instituto Nacional Electoral nacía de una reforma electoral centralista que impactaba a los organismos electorales estatales. 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecía, iniciando la pronta debacle del régimen priista. El Movimiento de Regeneración Nacional se convertía en partido político. Chespirito moría el 28 de noviembre.

En el 2015, Whatsapp anunciaba su servicio en web; Taylor Swift, Justin Bieber y Adele colocaban éxitos en el Billboard; Intensamente dominaba la cartelera y los dinosaurios regresaban con Jurassic World, pero los titulares cinematográficos fueron para la continuación de la Saga de Star Wars, El Despertar de la Fuerza. En Estados Unidos Donald Trump hacía populares las fake news, y atacaba a México advirtiendo que los vendedores de drogas y violentos venían de nuestro país. En Europa dominaban los titulares los atentados terroristas en París, primero contra el periódico satírico Charlie Hebdo, y luego contra varios objetivos en la capital francesa.

Este ambiente aderezaba las protestas por el alza a la gasolina en México, la fuga del Chapo Guzmán por un túnel construido en el penal del Altiplano, y la Suprema Corte de Justicia aprobaba la siembra y consumo de mariguana para uso personal y lúdico. Y en Morelos ganaba la elección a la alcaldía de Cuernavaca el recién retirado futbolista profesional, Cuauhtémoc Blanco Bravo; unos días después moriría el cantante Joan Sebastian, de profundo arraigo en los jaripeos morelenses.

2016 inició con Hello de Adele, la espera por la película de Avengers Civil War, y con la protección cifrada de datos en Whatsapp. Facebook lanzaba su marketplace, un espacio de intercambio de productos y servicios en su propia red social. Dilma Rousseff era depuesta de la presidencia de Brasil en medio de un escándalo de corrupción. Donald Trump se convertía en presidente de los Estados Unidos. En Europa, la integración económica sufría un revés al votar Inglaterra por salir de los acuerdos de moneda y economía común para el continente.

El Papa Francisco visitó México en febrero. En octubre renunciaría al gobierno de Veracruz en octubre y en diciembre iniciaba en Morelos una crisis política derivada de la inseguridad y el enfrentamiento entre el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, y el gobernador, Graco Ramírez.

Shape of You, de Ed Sheeran y Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee dominaron las listas de popularidad en el 2017, y Star Wars Episodio VIII domina el cine en comentarios y taquilla, mientras la escalada terrorista del Estado Islámico azotaba a Europa. Después de un concierto de Arianna Grande, una bomba colocada por ese grupo extremista mató a 22 y dejó 80 heridos. A finales del año el bitcoin abriría la puerta a las criptomonedas y las finanzas virtuales junto con la posibilidad de nuevos fraudes electrónicos.

En México se descubre una fosa clandestina a las afueras de Veracruz. En septiembre, dos terremotos azotan a varios estados del país, el del 19 de ese mes provocó que todo Morelos fuera declarado zona de desastre y múltiples conflictos por la entrega de apoyos y el proceso de reconstrucción.

En el 2018, Drake fue el fenómeno en las listas de popularidad musical, y Avengers Infinity War hizo lo suyo en taquillas cinematográficas. Donald Trump abre una embajada norteamericana en Jerusalén reconociendo a esa ciudad como capital de esa nación. Francia se coronó campeón del mundo en el futbol. Miguel Díaz Canel pone fin al período de los hermanos Fidel y Raúl Castro en la presidencia de Cuba. En Brasil encarcelan al expresidente Lula da Silva por corrupción. en Francia inicia el movimiento de chalecos amarillos.

En medio de estos acontecimientos, en México es electo presidente Andrés Manuel López Obrador y en Morelos gana las elecciones para gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. En un accidente aéreo mueren la recién ascendida gobernadora de Puebla, Marha Érika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. En Cuernavaca, mientras tanto, la actividad de tomas clandestinas de gasolina contaminaba el agua de los pozos.

Old Town Road de Billy Ray Cyrus se escuchó en la radio durante 2019, pero en México, las canciones y homenajes por la muerte de José José dominaron la escena musical; Whatsapp estrenó carátula con la leyenda “by Facebook”; las caídas de las redes sociales enloquecieron a usuarios. La lucha contra el Huacicol en México generó múltiples conflictos y accidentes. La Guardia Nacional entró en operación y la escena política fue dominada por la crisis de inseguridad que desembocó en el año más violento en la historia reciente, y las crisis en abasto de medicamentos, gasolina, y hasta apoyos de programas sociales. En Morelos, el reacomodo de fuerzas políticas aún mantiene al estado semiparalizado, mientras la deuda con la sociedad crece.

