Confía gobierno estatal que denuncias vayan avanzando

El gobierno estatal, confía en que las denuncias que se iniciaron en la actual administración vayan avanzando, luego de la determinación de la autoridad de la fiscalía de vincular al ex titular de Desarrollo Sustentable las otras carpetas hasta llegar al ex gobernador se hagan realidad, porque las denuncias se presentaron en tiempo y forma, comentó, el consejero jurídico, Samuel Sotelo, aunque de más de 60 carpetas solamente se han vinculado alrededor de 20 significa que aún faltan otras más.

Luego de la vinculación a proceso de la ex titular de Obras Públicas, de hacienda, y Desarrollo Sustentable, el abogado del ejecutivo estatal, recordó que queda claro que cuando en el ejecutivo se tomó la determinación de iniciar las denuncias en contra de estos ex funcionarios por las innumerables irregularidades detectadas en cada una de las dependencias, estaban bien sustentadas, pero la decisión de actuar para sancionar a estas ex servidores públicos no dependía del gobierno del estado, o quién en este momento está a cargo del ejecutivo estatal, sino a la fiscalía anticorrupción.

Ayer recordó que justo por la tarde seguía la audiencia del ex titular de Desarrollo Sustentable pero no dudaba que sería vinculado en virtud de las pruebas que se aportaron al igual que con la de Obras Públicas, y con el ex titular de Hacienda.

Samuel Sotelo, insistió que el gobierno estatal encabezado por Cuauhtémoc Blanco, no quitaría el dedo del renglón, y desde el comienzo del sexenio han solicitado que estas denuncias siguieran su curso, por lo tanto, “estamos previendo más formulaciones de impugnación en contra de diversos funcionarios, sobre todo de ese nivel”.

Aunque por las críticas que ha recibido el ejecutivo estatal por no enjuiciar a ex funcionarios de primer nivel incluyendo el ex gobernador, desde la consejería jurídica se han seguido aportando pruebas, “seguimos aportando y trabajando con todo lo que tenemos a nuestro alcance el ejercicio de la acción penal compete a la fiscalía –anticorrupción- porque no es una investigación privada no es derecho privado, y necesariamente tiene que ir la fiscalía, por lo tanto estamos presionando en lo que nos corresponde a nosotros y como denunciantes y afectados en este tipo de temas”.

Sin embargo, también aceptó que son pocos los hechos vinculatorios toda vez que las carpetas presentadas ante la autoridad judicial son más de 60, hoy hay un avance de alrededor de 20, pero al menos las denuncias comienzan a ser desahogadas lo que no dudo que en breve será verán más detenciones así, y eventualmente la del ex mandatario estatal.





