Ramón Castro, nuevo presidente de la CEM, seguirá como Obispo de Cuernavaca

El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, fue elegido presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). Hace unos minutos, monseñor publicó un video en sus redes sociales personales y en la página de la Diócesis para aclarar que no dejará de ser obispo en la entidad.

Castro Castro también se dirigió a sus feligreses para expresar su gratitud y parte de los compromisos que asumirá en su nuevo cargo.

"Como presidente de la CEM, voy a dar con toda el alma, voy a tratar de servir. Y no se preocupen, no me van a cambiar… pero sí, hijos, me van a tener que aguantar un poco más", bromeó el obispo.

Aseguró que su papel en la CEM no interrumpirá sus labores en la diócesis de Morelos.