Condicionarán aumento de derechos municipales

Diputados confirmaron cuentan ya con los consensos para aprobar la próxima semana tanto el paquete económico 2020 como las leyes de ingresos municipales, incluyendo el incremento del .15 por ciento en los derechos municipales aunque estará condicionado.

Desde principios de noviembre un grupo de alcaldes ha solicitado al Poder Legislativo les brinden mayores herramientas para no perder el 25 por ciento de recaudación que representaba el llamado impuesto adicional, determinado como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esto garantizando un ajuste a la alza del monto de los gravámenes para el actual ejercicio fiscal.

Al respecto, la diputada por el VIII Distrito, Elsa Delia González Solórzano, informó que este martes 14 de enero reanudarán la sesión ordinaria que se suspendió desde el pasado 15 de diciembre y que no solo ocasionó no aprobarán la propuesta presupuestal del estado sino también no pudieran clausurar el periodo ordinario de sesiones.

Sostuvo que si bien hasta la semana pasada los 13 votos -mayoría calificada- estaban asegurados, la modificación del .15 por ciento es un tema que siguen revisando junto con el Poder Ejecutivo aunque estará restringido a conceptos que no afecten tanto el bolsillo de los ciudadanos.

"Se van a condicionar las partes donde si se deben de subir porque no va a ser en todo. Por ejemplo, Xochitepec tiene muchas zonas de hoteles, salones de eventos y haciendas y muchas veces por ser amigos no les incrementan y esto es de lo que más entrada tiene su municipio, también en Zapata y lo mismo en Jiutepec pero hay municipios que netamente no tienen entradas", recalcó.

Dentro de la propuesta que los ediles plantean, los incrementos están dirigidos a panteones, la recolección de basura, licencias de construcción, de funcionamiento comercial, de uso de suelo, permisos para la colocación de anuncios comerciales, derechos de protección civil, fomento y control sanitario, explotación de aparatos de sonido y derechos de inspección al padrón de peritos; además de que cuatro Ayuntamientos buscan plasmarlo también en el impuesto predial.

Ante ello, la legisladora del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no descartó la posibilidad de aprobar estas últimas propuestas, al considerar es la única forma que tiene el municipio para hacer obra pública, algo básico para el funcionamiento y desarrollo de las localidades aunque exhortó a la población cumplir con sus pagos para así obtener de manera correcta los servicios municipales.

Cabe mencionar que la propuesta establecida por los parlamentarios a los presidentes municipales es la creación de un Fondo para Laudos con una bolsa inicial de 50 millones de pesos con posibilidad de incrementarlo, mientras que los alcaldes buscan también recuperar el porcentaje del cinco por ciento de participaciones federales que les fue quitado desde 2012 por el Mando Único.

Análisis:

Daniel Martínez Otro cálculo fallido...