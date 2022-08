Con retraso, pero vacunan a niños contra Covid en Cuernavaca

Con sombrilla y “smartphone”, las y los niños hicieron fila afuera de los módulos de vacunación abiertos para ellos desde este lunes 1 de agosto, y es que este día inició la vacunación para menores de 5 a 11 años de edad en la capital del estado, en donde se estima atender a 10 mil menores que se registraron en la plataforma “Mi Vacuna”, dijo el delegado federal Raúl Anaya Rojas.

La “urgencia” por la vacuna contra Covid-19 en este grupo de edad tuvo una caída importante en Cuernavaca, en donde semanas atrás la gente abarrotó los módulos abiertos para la jornada que se dividió en varias etapas, dado el número de dosis enviadas desde la Federación.

Alicia se trasladó desde la colonia Lomás de Atzingo, al norte de la ciudad, para hacer fila desde las 6:00 horas y le tocó el primer lugar con la intención de salir pronto, sin embargo, la aplicación del biológico rebasó las 10:000 horas en el módulo ubicado en la Clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Traemos cinco niños, a esta hora ya están muy inquietos, yo pediría que las vacunas fueran más rápido porque son niños chiquitos que se desesperan, desde las 9 se supone que iban a comenzar. No hubo desayuno solo les di un jugo, no les permití más porque no hay baños, no hay sillas”.

En tanto, el biológico Pfizer Pediátrico llegaba, los padres de familia trataban de entretener a sus menores con un “chupón electrónico”, dote impuesto por especialistas en infancia para entretenerlos y no se desesperara.

Para este 2, 3, 4 y 5 de agosto, la jornada continuará en el Centro Integrador Chamilpa, la Clínica 20 del IMSS, el Hospital Regional número 1 del IMSS, en la Unidad de Medicina Familiar de Civac, en el Hospital del Niño, en el Hospital General de Temixco, así como en otros puntos como en San Carlos, Anenecuilco y Cuautla.

