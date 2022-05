Con recursos propios Jojutla limpia y desazolva ríos

Con recursos propios el gobierno municipal de Jojutla lleva a cabo los trabajos de desazolve de los ríos, para prevenir desbordamientos e inundaciones confirmó el presidente municipal, Juan Ángel Flores Bustamante, al dar a conocer que en estos momentos está limpiando y desazolvando el tramo del rio Apatlaco y posteriormente se atenderá el rio Amacuzac a la altura del poblado de Tehuixtla.

Al trascender que Jojutla no está entre los 12 municipios que entraron al programa estatal de limpieza y desazolve de ríos que se dio a conocer ayer en el municipio de Miacatlán, al ser entrevistado el alcalde confirmó que se ha hecho con recursos propios en tiempo y en forma y con la vigilancia de la Comisión Estatal del Agua.

"Se tienen las maquinarias así como las facilidades para rentarla y llevar a cabo los trabajos de desazolve del río Apatlaco y del río Amacuzac con tiempo suficiente y que convergen en este municipio", dijo al reconocer que con la supervisión de la Ceagua se llevan a cabo los trabajos preventivos en los puntos críticos, que son los puntos donde otros años se han registrado desbordamiento e inundaciones.

Tanto del rio Apatlaco que atraviesa la cabecera municipal, como el rio Amacuzac a la altura de Tehuixtla, en estos días vamos a checar también el río Yautepec, aunque no se han tenido problemas de inundaciones con ese Río que desemboca como el Apatlaco en el rio Amacuzac.

Reconoció que más que las barrancas, en Jojutla el problema de desbordamientos ha sido de los canales de riego los que provocaban inundaciones en varios puntos de la población, y en los que se realizaron obras y trabajos generado condiciones para que no haya esos desbordamientos, como antes.

“Hoy sigue habiendo, pero ya no tanto, con las obras y acciones de prevención los encharcamientos han sido muy bajos no ponen en riesgo el patrimonio de las familias, de los conjuntos habitaciones como la Unidad Pastrana, la de los Electricistas, y del Higuerón, donde en los últimos tres años se tomaron medidas preventivas, pero no podemos confiarnos, ya se hizo una parte de revestimiento de los canales de la colonia Zapata y la ampliación del puente canal en los límites con el municipio de Tlaquiltenango, eso ayudado a no tener tantas inundaciones”.

Reconoció que entre las secuelas del sismo se tienen problemas por los daños a los drenajes, canales subterráneos en el subsuelo: “se tiene problemas con los canales, ya se están generando proyectos de las obras que se van hacer, no es agua sucia, de drenaje la que sale en la junto a la Secundaria Benito Juárez, es agua de un canal que se colapsó, así como se derrumbaron viviendas e inmuebles arriba, así se colapsó todo abajo, drenajes y canales de riego y también se requiere rehabilitar el desarenador del canal de Tlatenchi que ya se ésta revisando".





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!