Con bailes y bloqueos antorchistas protestan en Cuernavaca

Con reclamos, baile y bloqueos en el centro de Cuernavaca, antorchistas cumplieron su amenaza y protestaron por las calles de la capital del estado para denunciar que el gobierno estatal es quién politiza el tema de la pandemia por Covid-19 y lo usa para no cumplir con las demandas de atención de servicios públicos y apoyo a productores. Cientos de personas caminaron desde el jardín Revolución por avenida Morelos, dieron vuelta en la zona del Calvario y llegaron a Casa de Gobierno para bloquear hasta las 14:00 horas parte de las vialidades.

Desde un día antes ya habían amenazado con llevar a cabo una protesta por el incumplimiento de más de dos años de parte del gobierno encabezado por Cuauhtémoc Blanco para atender las demandas de las comunidades verdaderamente necesitadas.

Incluso Soledad Solís, representante estatal de Antorcha, afirmó que se buscó el diálogo y se hizo entrega de un pliego petitorio, señalando el por qué se necesitan cada obra.

Sin embargo, dejó en claro que aún cuando Antorcha Campesina ha estado encabezando las exigencias de los pobladores, en realidad se trata de una intermediación porque los beneficios no son para la organización sino para la gente que hoy carece de servicios, escuelas y apoyo a los campesinos. Pero la actual administración de Cuauhtémoc Blanco prácticamente ha nulificado esta situación y ha mostrado falta de interés en conocer la problemática.

Destacó que desde esta semana estarán acudiendo con una comisión de personas, “y aunque no lo hubiéramos querido por la situación en la que estamos viviendo; sin embargo no hay otra alternativa, porque la pandemia ha ido agudizando estas carencias y el gobierno estatal ha utilizado el tema del Covid solo para inhibir la protesta pública, pero no para dar respuesta a las demandas que plantean los ciudadanos”.

Luego de permanecer en la calle Galeana a la espera de una respuesta, donde organizaron un programa cultural, cerca de las 15:00 horas se retiraron amenazando con regresar.