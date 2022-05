Comunidad LGBTI+ impugnará nombramiento de Roberto Yáñez como diputado

Representantes de la comunidad LGBTI+ en Morelos recriminaron al Congreso local y al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) la toma de protesta de Roberto Yáñez como el diputado 20, luego del fallecimiento del legislador Juan José Yáñez Vázquez, el pasado 17 de abril de 2022.

De acuerdo con los voceros, este nombramiento es ilegal y sin sustento debido que en primera instancia, claramente no es parte de esta comunidad, además, argumentó que participó como promovente del matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando es claro que votó por la no discriminación en el 2015 y no en el 2016 como lo señaló.

César Guerra e Israel Dirzo aseguraron que el Congreso se adjudicó una facultad que no tiene y el Impepac en todo momento ha pretendió ocultar quiénes se registraron como parte del sector indígena y de la comunidad LGBTI+, y hoy sigue sin querer pronunciarse sobre algo que es su responsabilidad.

Adelantaron que iniciarán una impugnación en contra de esta decisión que consideran, es violatoria de los derechos de un sector históricamente desprotegido.