Comunas, incapaces de parar contaminación de río

La lucha por el rescate del río Apatlaco continúa, ahora integrado al Movimiento Campesino Plan de Ayala, señaló Javier Orihuela, exdirigente del Movimiento por la Defensa del Medio Ambiente que, hace 20 años, se pronunció por la remediación del caudal. A la fecha, nueve ayuntamientos del estado continúan con las demandas y están obligados a dar respuesta o seguir recibiendo multas por las descargas de aguas residuales al río.

Señaló que la Juez del Distrito resolvió la demanda en contra de los ayuntamientos porque las descargas aguas residuales sobre otro cuerpo de agua, es un delito en la nueva Ley de Aguas Nacionales y los nueves municipios están demandados y obligados a cancelar las descargas al río Apatlaco.

Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Zapata, Puente de Ixtla, Xoxocotla, Zacatepec y Jojutla son los municipios que no han podido solventar el problema y señalamientos de la demanda, por lo que de acuerdo a la Ley ya están siendo sancionados por incumplir con la primera parte que era detectar las descargas de aguas residuales.

“Nos da gusto que las autoridades de Cuernavaca, el presidente municipal, ha estado detectando el problema, ya que no tenía la idea de a dónde iban a descargar las aguas y hasta ahora ha estado consultando y preguntando y se le ha ayudado con la idea de que solvente el problema y la demanda, pero no han sido capaces de atenderlo y si no lo resuelven se les seguirá multando y sin reincides pueden ser sujetos a medidas cautelares, que puede llegar a cárcel por incumplimiento a la orden del juez”, refirió.

Reitero que los nueve gobiernos municipales incurren en el delito federal de descargar aguas negras sobre otro cuerpo de agua y el gobierno de Zacatepec, tiene una doble demanda, ya que los vecinos de Valle del Sol denunciaron las descargas de aguas residuales al canal de riego “Las Estacas”.