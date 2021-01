Complican el regreso a clases virtuales

Este lunes cerca de 395 mil estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria regresarán a clases en esta entidad, de acuerdo con cifras del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM). Al menos hasta el próximo 30 de abril las clases de los alumnos continuarán en la modalidad a distancia, siguiendo el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación este 8 de enero, para mitigar la propagación del Covid-19 en el país.

En Morelos, el regreso a clases en el ciclo escolar 2020-2021 se traduce en la vuelta al proceso enseñanza-aprendizaje no solo de los cerca de 400 mil estudiantes, sino también del trabajo de 21 mil maestros en mil 800 centros educativos, que tendrán que sujetarse a los lineamientos de las autoridades sanitarias. Esta cifra, de momento, no incluye a los 110 asesores externos especializados que forman parte del Programa Nacional de Inglés (Proni): al tratarse de un programa nacional, el IEBEM está a la espera de la dispersión de recursos económicos desde la Secretaría de Educación Pública (SEP), no obstante que el propio instituto ha exhortado a Congreso a mejorar las condiciones de trabajo de los asesores.

“Aunque esta situación es de carácter nacional y se presenta en cada una de las entidades federativas, el IEBEM se mantiene firme en la búsqueda de las mejoras en las condiciones de trabajo de los Asesores Externos, por lo que hacemos un llamado respetuoso para que a través de este honorable Congreso y de la Comisión de Educación y Cultura, se realice un exhorto a la SEP en apoyo estos profesionales”, ha difundido el IEBEM, que por su parte cuenta en su plantilla con 330 trabajadores del programa estatal de inglés, quiénes sí retomarán sus actividades este lunes.

De acuerdo con Rodolfo Pazarán Benítez, Coordinador de Comunicación Social del instituto, la dispersión de los recursos, además de estar sujeta a la SEP, también se enfrenta al proceso de entrega-recepción por parte de su actual titular, Esteban Moctezuma Barragán y la entrante secretaria, Delfina Gómez Álvarez. En la entidad, los asesores adheridos al Proni son pagados con un presupuesto anual de 11 millones 741 mil 989 pesos.

En el mensaje dirigido a los padres de familia en vísperas del retorno a clases, el director general del IEBEM, Eliacín Salgado de la Paz, pidió a la comunidad educativa y la sociedad mantener la vigilancia en los inmuebles educativos durante este periodo, reportando cualquier actividad sospechosa:

“Estas acciones inhiben, previenen y protegen nuestros planteles de actos delictivos, por lo que la participación de todas y todos es fundamental para cuidar y preservar el patrimonio escolar con que cuentan nuestros niños, niñas y jóvenes”, dijo el director.

¿Cómo dar formalidad a clases en línea?

Tras las vacaciones decembrinas, este lunes regresan a clases mil 800 centros educativos de nivel básico en Morelos. Los estudiantes seguirán recibiendo clases en línea, esto al encontrarse en semáforo rojo y no existir las condiciones para volver a las aulas.

Preocupados por el incremento de movilidad en el estado, las autoridades estatales decidieron activar desde el 24 de diciembre el semáforo rojo y mantenerlo hasta el 10 de enero, pero ante el incremento de casos se ha alargado hasta el 18 de este mes.

Sin embrago, el próximo lunes se reactiva el ciclo escolar 2020-2021, el cual seguirá siendo de manera virtual.

Expertos señalan que esta modalidad involucra a los padres de familias en el proceso de aprendizaje, además del manejo de tecnología, al igual que el manejo de las emociones y adaptación de espacios.

Priscila Dávila Palau, instructora certificada por Disciplina Consiente (Conscious Discipline) y cuenta con más de 25 años de experiencia en el ramo educativo en diferentes niveles, aconseja a los padres de familia y alumnos darle formalidad a este modo de aprendizaje; establecer rutinas; se debe encontrar un espacio en la casa para una mejor concentración y aprendizaje.

Otro punto importante a considerar son las reglas o limites de los espacios, ya que estos instructivos visuales son opciones de ayuda para respetar el lugar y dar lineamientos claros a los hijos.

Clases presenciales en semáforo verde

Tanto el secretario de educación en el estado, Luis Arturo Cornejo y el director del Instituto de Educación Básica en el Estado de Morelos (IEBEM), Eliacín Salgado de la Paz, han declarado que el regreso a las aulas será hasta que Morelos se encuentre en el semáforo verde; sin embargo, cada subsistema educativo debe formular sus protocolos.

El IEBEM ya realizó un “Protocolo para la reincorporación gradual de los servidores públicos a los centros de trabajo del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos”, es una propuesta para la movilidad y la continuidad de los servicios, con la certeza de salvaguardar la integridad y protección del personal que brindará los servicios que le competen a esta institución, fundados en las recomendaciones de la Secretaría de Salud Nacional y Estatal.

Cuando sea el regreso a clases presenciales será de manera escalonada, por días y en horarios cortos.

Las instituciones públicas y privadas deberán contrar en las entradas con módulos con dispensador del gel antibacterial o toallitas, tapetes sanitizantes, así como botes de basura con tapa, toma de temperatura y cumplirse con la sana distancia.

En tanto, el personal y alumnos deberán contar con cubrebocas.

El IEBEM establece en sus centros de trabajo que en caso de la detección de alguna persona son síntomas o que rebase los niveles normales de temperatura, éstos deberán de ser aislados en un área específica para tal situación y dar aviso a los servicios de salud.

Asimismo, el IEBEM establece acciones de promoción a la salud como la difusión al interior del centro de trabajo de la información general del SARS-CoV-2, sus mecanismos de contagio, síntomas y las maneras de prevenir la infección a través de infografías y material de comunicación autorizado por la autoridad sanitaria federal y local.

En estados como Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Oaxaca, junto con EL Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y Fundación MetLife México, firmaron un acuerdo de colaboración dirigido a apoyar la reapertura segura de las escuelas en términos de salubridad e higiene, esto cuando las condiciones de salud pública lo permitan.

El programa denominado “Regreso a las escuelas” de Unicef busca que éstas cuenten con la infraestructura sanitaria o insumos, se instalarán estaciones de lavado de mano, impresión y distribución de guías y materiales informativos sobre prevención de COVID-19; capacitación de docentes, padres y consejos escolares para fortalecer el riesgo de contagios.

Papelerías sufren las consecuencias del confinamiento

En el caso de las papelerías -sector que depende en su gran mayoría de la actividad escolar y de oficina-, de acuerdo a los encargados y locatarios como Ana Hernández Sandoval, dueña de la papelería “Rocío”, hay días en que no venden absolutamente nada; año con año era la misma situación, cada regreso a clases alcanzaban hasta el 80 por ciento de ventas, tanta era la demanda que contrataban personal temporal para estos días, “hoy todo se quedó en un recuerdo”.

“No hemos cerrado porque además de vender artículos de papelería también ofrecemos abarrotes, lo cual nos ha sostenido, la gente sí compra productos básicos, esto nunca falta pero productos escolares y de oficina casi nada”.

Con información de: Jessica Arellano y Susana Paredes