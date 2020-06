Competencia desleal de políticos en campaña

Los comerciantes del mercado municipal Benito Juárez de Jojutla, hicieron un llamado a esos políticos que aprovechándose de la crisis por la pandemia, montan sus tianguis con venta de verduras, huevo y pollo a bajo costo, agudizando la crisis que enfrentan los comerciantes de los mercados: “si realmente quieren ayudar, que lo regalen como lo hace el presidente municipal de Jojutla”.

Carolina Naves quien en atención de sus compañeros no dio los nombres del diputado, ni del expresidente municipal de Tlaquiltenango, quienes mezclan la política con la actividad comercial y hasta ponen su tianguis con los productos que venden al precio más barato que en las tienditas o en los mercados, ya que compran por volúmenes a precio de mayoreo.

“Como comerciantes del mercado Benito Juárez, eso nos afecta, sabemos que quieren hacer su política y se aprovechan de la crisis en su beneficio propio. No quiero mencionar sus nombres, pero les pedimos que hagan conciencia, como comerciantes luchamos día a día con muchas restricciones, y ya no llega la gente a comprar se van a su tianguis”.

Tienen venta de huevo, verdura, pollo, y se les ve en todas las colonias, en las ayudantías, y no dejan que llegue la gente a los mercados, donde los comerciantes ya sufrieron perdidas hasta de seres queridos en su familia, dando a pelea en el comercio refieren al señalar que Caro perdió a su esposo los primeros días de mayo y otros comerciantes también han tenido perdidas, como muchas otras familias en la zona.

“No les estamos pidiendo nada, solo queremos conservar nuestro trabajar y vender diariamente, cumpliendo con las restricciones sanitarias, que son muchas y ahuyentan a la clientela, pero no es justo los políticos que van en busca de otro cargo, hagan competencia desleal” señaló tajante Carolina Naves quien agregó.

Sólo el presidente municipal Juan Ángel Flores Bustamante está regalando las despensas y está regalando tapas de huevo a las familias que lo necesiten, y eso se le agradece, eso es ayudar verdaderamente, y no podemos decir nada, pero no engañar vendiendo barato.

Un comerciante de abarrotes, indignado dijo; “esos políticos comerciantes deberían preocuparse por hacer bien su trabajo, el lugar que les corresponde lo tienen abandonado, y ahora solo impiden que la gente se acerque al mercado, a las tienditas”, “les pedimos que nos den la oportunidad de hacer lo que nosotros hacemos como comerciantes establecidos” dijo otro comerciante que lamenta que ni juzgados, ni legisladores estén haciendo algo por él pueblo, están en campaña.

Advirtieron que en Zacatepec otro político, está vendiendo pollos a 80 pesos, por abajo del precio que está en las mismas granjas, que es de 40 pesos el kilo, prácticamente lo están regalando, porque ningún vendedor de pollo lo puede dar a ese precio y eso se refleja en que no hay clientes, a las vendedoras de pollo se les está quedando su mercancía.

“Los comerciantes no podemos competir con los políticos, nosotros trabajamos para sobrevivir y ellos para seguir viviendo del voto de la gente”. Invitaron a que acudan este martes a la entrada del Higuerón, donde ésta montado el tianguis de un legislador. Y en las Ayudantías donde otros políticos llevan a vender tapas e huevo en 35 pesos y cuestionaron ¿Porque no las regalan si realmente quieren ayudar a la gente?, que no jueguen con la crisis y les quiten los clientes los verdaderos comerciantes.