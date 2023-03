¿Cómo será el programa de separación de residuos en Cuernavaca?

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, señaló que el programa de separación de residuos sólidos será respaldado por una campaña de concientización y el hábito se fomentará desde casa. Asimismo, dijo, los camiones recolectores tendrán distintivos para identificar qué tipo de desechos depositar en ellos.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos de Cuernavaca, Omar Israel Albavera Vázquez, adelantó cuáles serán los horarios de recolección en distintos puntos de la capital morelense.

Zona oriente:

En este punto el camión recolector pasa los días lunes, miércoles y viernes. Los días lunes y viernes recolectarán desechos orgánicos; los miércoles, los inorgánicos.

Zona poniente:

Los días de recolección son los martes, jueves y sábado, por lo que los martes y sábados se destinarán para recoger la basura orgánica, mientras que la inorgánica, los días jueves.

En el caso del Centro Histórico de Cuernavaca se diseñará un esquema diferente, ya que la recolección en este punto es diaria.

Sanciones, hasta de nueve mil pesos

El secretario aseguró que aquella persona que decida no separar la basura será sancionada.

"Esperamos que la ciudadanía con esta campaña de concientización esté lista. Quien decida no hacerlo por temas de usos o por capricho habrá sanciones".

Hizo hincapié en que todo aquel que sea sorprendido acumulando basura en lugares no señalados, no separando los residuos o no respetando los días de recolección será acreedor a multas de entre 5 y 9 mil pesos. De ser recurrente, podrían llegar a temas penales.

Destacó que, si los residuos los sacan de manera incorrecta y en horarios y días no establecidos, los recolectores podrán omitir llevárselos.

Botes de basura en espacios públicos, en análisis

Durante la primera etapa del programa de separación de desechos, el Municipio trabajará en el diseño de los botes que se colocarán en los espacios públicos. Actualmente trabajan en la cotización de los depósitos, pues oscilan entre los 20 y 25 mil pesos cada uno.

"Ya tenemos presupuesto y números de botes, pero no nos daría mucho margen lo que nos asignaron para esto; un bote urbano cuesta alrededor de 20 y 25 mil pesos, si hablamos del presupuesto que se nos asignó por parte del Congreso del estado, 500 mil pesos, nos alcanzaría para 20 botes ", explicó Albavera Vázquez.

Por lo menos en el primer cuadro de la ciudad se necesitarían alrededor 50 botes, por lo que continuarían con los procesos de análisis para determinar si es factible para el ayuntamiento adquirir nuevos o brindar mantenimiento a los que ya se encuentran.