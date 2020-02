¿Cómo ser un influencer?

Para quienes crecimos en la era digital parece que YouTube ha existido desde siempre, pero su presencia en la red es relativamente corta. El sitio web dedicado a compartir videos fue creado en 2005 por tres antiguos empleados de PayPal. Sólo un año después, la plataforma fue comprada por Google. En aquel entonces, el video La caída de Édgar corría por todas partes de México, pero muy pocos avistaban lo que ocurriría después.

La generación que saludó la adolescencia viendo videos de este portal encontró más tarde, no sólo una plataforma para compartir momentos graciosos, creativos, educativos, deportivos… sino ¡Las ganancias.

Así, por medio de inserción de publicidad, tanto la empresa como los creadores encontraron una forma de hacer que la visualización de contenido se convirtiera en un negocio factible para dedicarse de lleno a él.

¿Qué es un youtuber y qué se necesita para serlo?

Un youtuber o youtubero es un tipo de celebridad de Internet que ha ganado popularidad a través de sus videos. Sin embargo, para ser youtuber no sólo hay que “subir” videos, sino hacerlo de forma constante, con contenido entretenido que satisfaga las exigencias del público al que se ha decidido enfocar el material. Para Fernando Streber, cuyo canal GolPara sigue sus experiencias como espectador en partidos de fútbol soccer, las dos claves para triunfar como youtuber son la constancia y la pasión:

La clave es la constancia. Llevo un año y medio y creo que vamos bien, no para vivir y dedicarme a ello por ahorita, pero si sigo creciendo el objetivo es poder hacerlo de lleno. Además, tiene que haber pasión: Cualquier persona puede ser youtuber. Si cocinas y te encanta: ¡Muéstralo! Es lo que quieras mostrar o expresar, pero te tiene que apasionar, si no, no hay forma, narra el joven morelense cuyo canal acumula 45 mil 200 suscriptores.

El negocio de ser youtuber

Según YouTube Creator Academy, una sección del portal que muestra las claves para ganar dinero mediante la creación de videos, hay varias formas de obtener ganancias como youtuber: La monetización de los anuncios, cuotas de los miembros del canal, merchandising (venta de camisetas, tazas y otros artículos por parte de sitios aprobados), el súper chat, acuerdos de marca, y YouTube Premium, el servicio de suscripción al estilo de Spotify que destina cierta cantidad de las ganancias a los creadores, según la cantidad de suscriptores que tengan.

Aunque este esquema de ganancias parece fácil, lo cierto es que convierte a YouTube en una oficina gigante y muy competitiva, donde los creadores se esfuerzan cada vez más por ofrecer contenido de mejor calidad y con el mejor equipo para grabar. Y sin embargo, a la hora en que se reparten las ganancias, no todas las visualizaciones cuentan.

De acuerdo con el blog “Hotmart”, los datos estimados de la red indican que por cada mil vistas, el creador de un video recibe entre 0.25 y 4.50 dólares en América Latina. Sin embargo, aclara que una vista sólo se cuenta cuando el usuario hizo clic en un anuncio, o vio uno al menos por 30 segundos.

Entre más visitas tenga tu video, más posibilidades tienes de que la gente vea los comerciales, pero si mi video tiene 100 mil vistas y todos ignoraron el comercial, igual y no me genera nada, sostiene el buen Fernando, que por hoy mezcla el ser youtuber con otro empleo, su fuente de ingresos fija.

Los patrocinios, el otro engrane

Hay, sin embargo, exitosos casos de youtubers que no sólo perciben ganancias por la monetización de sus videos, sino también por los patrocinios que les ofrecen las empresas que buscan llegar al público a través de la fama de estas estrellas de internet. A la fecha, algunos de los youtubers más famosos cuentan con el apoyo de patrocinadores que pagan por la colocación de productos de sus marcas en los videos que entregan los creadores. Llegar a este punto representaría el éxito absoluto de un canal, pero todavía hay más: en los últimos años, los youtubers más famosos, como Yuya o Luisito Comunica en México, han podido acceder a un nuevo mercado gracias la oferta que han recibido de editoriales para publicar libros relacionados con su contenido en YouTube, lo que no sólo les ayuda a llegar a sus seguidores por otra vía, sino que ha consolidado al sitio como uno de los mejores lugares para conquistar a la audiencia.

Los 5 youtubers más exitosos de nuestro país

Luisito Comunica: 29.6 millones de suscriptores (4 mil 178 millones 576 mil 576 visualizaciones)

Yuya: 24.3 millones de suscriptores (2 mil 473 millones 301 mil 371 visualizaciones)

Los Polinesios: 21.7 millones de suscriptores y (4 mil 686 millones 530 mil 343 visualizaciones)

Kimberly Loaiza: 21.5 millones de suscriptores (Mil 517 millones 545 mil 282 visualizaciones)