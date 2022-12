¿Cómo saber si una bebida está adulterada?

En estas fiestas decembrinas cuando incrementa la venta y el consumo de alcohol, la Comisión Estatal para Protección de Riesgos Sanitarios (Coprisem), lanzó una serie de recomendaciones que buscan evitarán que las personas caigan en el consumo de bebidas adulteradas que ponen en riesgo la salud, incluso en algunos casos las secuelas pueden llevar a una persona a la muerte.

Consumir bebidas adulteradas puede traer consigo síntomas como: dolor de cabeza, pérdida del equilibrio, dolor abdominal, visión borrosa, mareo, vértigo, sueño excesivo, vómito, molestia excesiva ocasionada por la luz, percepción de colores alrededor de los objetos. En casos graves lleva a la muerte.

El responsable del Programa de Bebidas Alcohólicas de Dudosa Procedencia, Antonio Campos Medina, no adquirir bebidas alcohólicas que no cumplan con las medidas de seguridad en las etiquetas, o que son ofertadas en el mercado “negro”.

“La botella debe tener información como la banca comercial, la etiqueta debe estar fija y no desprenderse con facilidad; nombre o razón social del productor o importador; nombre o denominación genérica; número de grados de alcohol; domicilio fiscal; país de origen; número de lote”.

Además, cantidad, fecha de consumo preferente que te indicará la fecha de caducidad, y las leyendas precautorias como evitar el consumo de mujeres embarazadas, menores de edad, entre otros. La Comisión pidió también evitar el consumo de bebidas preparadas en la vía pública o si se desconoce el modo de preparación, tampoco comprar productos “a granel”

Recomendaron también no comprar este tipo de bebidas en establecimientos no fijos como tianguis, ya que pueden ser bebidas “pirata” o de dudosa procedencia al no contar con las medidas de seguridad.

Sospechar si se ofrece a un costo sumamente inferior al del mercado.

El funcionario puso a disposición los números de emergencia como es el 911, y o al Centro Regulador de Urgencias Médicas 800 849 42 77, las 24 horas del día.

A mediados de mayo de 2020 más de 18 personas en el estado de Morelos murieron por consumir bebidas adulteradas en una fiesta de la comunidad de Telixtac, en el municipio de Axochiapan, todos ellos habían ingerido mezcal.