¿Cómo me cuido en la reapertura?

A tres meses de la pandemia de Covid-19 a nivel nacional y estatal, México y Morelos se prepara para “una nueva normalidad” con un sistema escalonado de reactivación económica. En Cuernavaca por ejemplo, a partir de este lunes 22 de junio, se reactivarán las actividades comerciales no esenciales, pero expertos en el tema de salud siguen recomiendando a la ciudadanía no bajar la guardia y acatar cada una de las medidas para evitar mayores contagios de Covid-19, ya que la pandemia persiste en fase creciente.

Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), confirmó que la conclusión de la Jornada de Sana Distancia no implica relajar las condiciones esenciales de seguridad sanitaria como lavado de manos, estornudo de etiqueta, confinamiento voluntario, distanciamiento social y uso de cubrebocas.

Esto al significar una nueva etapa en la que se tienen que extremar precauciones, pues cada quien es responsable de sí mismo, pero también se debe cuidar a los demás. En caso de salir a la vía pública, piden utilizar en todo momento un cubrebocas que tape nariz y boca, y cuando se esté en sitios concurridos, colocarse una careta de acrílico que cubra todo el rostro; recomiendan que los gobiernos de todos los niveles apoyen a la población para poder contar con este tipo de equipo de protección.

Por su lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que ante una nueva normalidad es indispensable continuar acatando las medidas preventivas que se han manejado desde el inicio de la emergencia sanitaria, en los lugares de trabajo, incluyendo distanciamiento físico, instalaciones para lavarse las manos y el uso de cubrebocas obligatorio.

Además, acentúa que no se debe dejar de lado el hacer ejercicio constantemente, uso de gel antibacterial o lavado de manos, y evitar el consumo de tabaco y bebidas embriagantes, toda vez que debilita el sistema inmunológico.

De igual forma, llaman a la población a cuidar la salud emocional que se vio severamente afectada por el confinamiento y la crisis sanitaria que sigue azotando al país, algunas de sus consecuencias son estrés, ansiedad, insomnio, depresión, y hasta frustración.

Ante ello, la OMS conmina a dedicar tiempo a pensar en ti, consiguiendo comunicarte de manera sincera y asertiva;

• Planifica tu propia vuelta a la ‘nueva normalidad’

• Afronta el proceso como algo gradual. Fíjate pequeñas metas que refuercen los grandes logros que quieres conseguir

• Sigue las rutinas de protección frente al virus: uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social

• Mantente informado/a, pero no caigas en la sobreinformación. Trata de contrarrestar las noticias que te lleguen con fuentes fiables y controla el flujo de información que te llega

• Sigue dedicando tiempo a tu autocuidado. Mantén aquellas rutinas que han sido beneficiosas para ti durante el confinamiento como el ejercicio físico, la lectura, escritura o la meditación

• Cuida tus relaciones personales. Continúa manteniendo el contacto y el apoyo de tu familia y entorno, buscando nuevas formas de encuentro y, sobre todo, disfrutando de su compañía ahora que puedes

• Crea expectativas a corto plazo y evita la anticipación negativa. Evita pensar en las posibles consecuencias finales y céntrate en las novedades confirmadas a corto o medio plazo

Sin embargo, en casos más complejos donde, por ejemplo, se desarrolle estrés postraumático, recomiendan contar con el apoyo de un profesional.

El regreso a la denominada nueva normalidad puede traer mucha incertidumbre, en especial al continuar la ola de contagios y no existir, todavía, una vacuna, pero los expertos coinciden en que acatar cada una de las medidas de autocuidado lograrán una buena disminución de contagios, en está nueva realidad de vida.