Comisión Electoral valida las elecciones del 30 de mayo en Coatetelco

En Coatetelco tras la energía de protesta en demanda de la entrega de la constancia de mayoría a la Planilla azul, con la amenaza de toma del Ayuntamiento los seguidores de Humberto Leónides Segura, lograron destrabar el problema y finalmente la Comisión Electoral en coordinación con el Consejo Municipal entregaron el documento que valida los resultados de las elecciones del 30 de mayo.

Desde las 9 de la mañana se fue juntando un grupo de personas decididos a tomar la sede del Consejo Municipal, entrevistada al respecto Graciela Guillermina Juárez Valdez, manifestó que acude decidida a tomar la presidencia municipal, porque al ganador de la planilla azul, el ingeniero Humberto Leónides Segura, no le quieren entregar la constancia de mayoría a 15 días de las elecciones.

“Debieron haber entregado la constancia, y no se tenían que llegar a tomar las instalaciones, solo queremos que se reconozca al ganador, pero como no gano el candidato de las autoridades municipales se han negado a entregar el documento en espera de que prosperen las impugnaciones que interpusieron las planillas opositoras, quienes aseguran que hubo compra de votos, que dio dinero, como lo hacen muchos partidos, pero en esta contienda, Humberto Leónides no dio nada y por eso lo vamos a poyar por el bien del municipio.

Pero se llevaron la sorpresa de que los consejeros salieron y se fueron, y no les respondieron, por lo que se manifestaron indignados. Y un grupo de mujeres se manifestó en demanda de que se tomara de inmediato el Consejo Municipal, pero otras pidieron que se les dé tiempo a que regrese dijeron a denunciar que el doctor Carlos Rivera repartió despensas y Reinaldo Ruiz festejo el día del niño y día de las madres para ganar votos

Entrevistado a su arribo, Norberto Zamorano Ortega presidente del Consejo municipal indígena de Coatetelco, manifestó que al ayuntamiento no le compete extender la constancia de mayoría, le competen a una Comisión de Procedimientos Electorales, que se nombró. Pero horas más tarde mandaron traer a los representantes de la Comisión Electoral y para elaborar y formar el documento de la constancia correspondiente.

Al respecto, Norberto Leónides, confirmó que fue citado por la Comisión Electoral, así como el secretario municipal por parte del Consejo Municipal en el salón de cabildos y frente ellos le hicieron la entrega oficial de la constancia de mayoría, la misma que mostró a sus más de 300 seguidores que aguardaron en el exterior del inmueble.

Y descartó de inmediato la toma del Consejo Municipal, luego de reconocer que todos se van satisfechos con la entrega del documento, aunque admitió que tendrá que esperar el desarrollo del proceso de cuatro recursos de impugnación que interpusieron en su contra, pero ese tema se tendrá que dirimir en el Tribunal Electoral se trata de los juicios para la Protección de los Derechos Políticos de los ciudadanos los llamados JDG, se tendrá que dar la constatación correspondiente y eso podría llevar algunas semanas pero confía que saldrá todo a su favor.