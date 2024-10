Comisión de Víctimas | Denuncias por presuntas irregularidades no han prescrito

Hasta el momento, la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (CERAV) ha interpuesto cuatro denuncias por presuntas irregularidades durante la gestión anterior, mismas que no han prescrito y siguen su curso, aseguró la titular de la dependencia, Penélope Picazo Hernández.

Recién tomó protesta como titular del área, hace tres años, Picazo Hernández presentó cuatro denuncias contra exfuncionarios que, presuntamente, solicitaban dinero a las víctimas para agilizar los trámites, mismas que siguen su curso aunque, hasta el momento, no ha habido personas detenidas.

“Las denuncias siguen en investigación; se ha dado a la Fiscalía toda la información. Tengo conocimiento de que se ha hecho la indagatoria con los denunciantes y siguen avanzando. Por supuesto que no vamos a soltar esas investigaciones, las vamos a seguir e incluso si se tienen nuevos casos de corrupción”.

Asimismo, dijo que durante su gestión se han “enfrentado” a asesores jurídicos que le solicitan hasta el 50 por ciento de la reparación integral que reciben los familiares de las víctimas de la violencia en el estado.

“Actualmente tenemos denuncias en contra de asesores jurídicos privados. Tenemos varios abogados que están ofreciendo sus servicios, que si bien como lo he dicho no es un tema ilegal, me parece un tema que no es ético porque le quitan a las víctimas parte importante, hasta un 40 o 50 por ciento de su reparación integral”.

Este martes, Penélope Picazo rindió su tercer informe de actividades al frente de la comisión, donde, dijo, existen 8 mil víctimas registradas de las poco más de 2 mil que había hace tres años que llegó al organismo, y reconoció que hace falta trabajo por hacer en estos dos años que le quedan al frente del organismo.

“Hemos alcanzado récords año tras año, lo cual fue nuestro compromiso y sabiendo que hacen falta muchas cosas por hacer aún, en la Comisión vemos hacía adelante”.