Comienza campaña de sanitización en plaza de armas de Cuernavaca

La campaña de sanitizacion en Morelos comenzó en plaza de armas de Cuernavaca, desde el sábado por la mañana dos vehículos apoyados con carros pipas rociaron con líquido la plancha de Plaza de Armas y calles circunvecinas como parte de las acciones de sanitización en espacios públicos, y en el afán de eliminar gérmenes de las superficies para que no signifiquen un riesgo a la salud; esta esta estrategia informó el sector salud será replicado en todo el estado.

Desde un día antes el secretario de salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, daba a conocer de esta campaña de sanitización con un vehículo que el titular del ejecutivo Cuauhtémoc Blanco Bravo instruyo que fuera adaptada para hacer una sanitizacion masiva “es un camión que tiene adaptado unos aspersores que van a estar fumigando”.

Hizo notar que las personas no debían tener contacto con el líquido, aunque el producto no es dañino es mejor que no estén cerca y los vehículos requieren trabajar de manera libre. Adelantó que estos vehículos estarán acudiendo a lugares donde ha habido más casos de pacientes infectados en áreas públicas.

Los vehículos recorrieron en ambos sentidos las calles, ya que los aspersores solamente funcionaban de un solo lado, incluso en sentido contrario el primer cuadro y el edificio de casa de gobierno, y se sanitizo incluso las plantas y árboles de todo el primer cuadro, y posteriormrnete se trasladaron al parque Acapantzingo.

También los servicios de Salud de Morelos (SSM) informaron que de enero a la fecha brigadas de vectores han trabajado en más 100 mil casas y nebulizado cinco mil 543 hectáreas, con la finalidad de prevenir la presencia del mosquito transmisor de dengue, chikugunya y zika.

Sobre esto, Héctor Barón Olivares, director general de SSM, hizo un llamado a la población para coadyuvar en el control de estos padecimientos, manteniendo sus hogares limpios y libres de criaderos; además de protegerse usando manga larga, pantalón y repelente.

“Es importante tener nuestras casas limpias, evitar la acumulación de agua, voltear cubetas y botes, tapar tinacos y cisternas, cambiar el agua de floreros y bebederos de mascotas; invitamos a los morelenses a que aprovechen el resguardo domiciliario para limpiar y no bajar la guardia contra las enfermedades transmitidas por vector”, manifestó.