Comercios tradicionales en Cuernavaca cierran permanentemente

Es la historia de Carlos González Cruz, un comerciante del centro de Cuernavaca, quien es propietario de un negocio de venta de piel, denominado “Pepita, la casa de las Pieles” este negocio tiene más de cuarenta años, ubicado al interior de Plaza Catedral.

Cierra "pepita" casa de pieles en Cuernavaca / Cortesía | "Pepita", casa de pieles

Carlos González, enfrenta una demanda, interpuesta por su representante, la señora Gabriel Beltrán de la inmobiliaria BELTROS, S.A de C.V. por DESAUCIO.

"Pepita" Casa de pieles / Cortesía | "Pepita", casa de pieles

Carlos González, comenta: Por la pandemia se cerraron los comercios por cuatro meses, como todo mundo sabe y después de ese tiempo, al regresar a abrir los comercios, pues se tiene la expectativa de que se va llegar a un arreglo con los arrendadores y en un momento así convenimos con los arrendatarios.

“Pero aclaro al haber ventas nulas, ya estoy en bancarrota, por ejemplo decirles que en el negocio llegaban a pasar quince días y apenas si se vendía algún artículo, así que no lo pude cumplir a los arrendadores y de lo pactado no me quisieron recibir lo que ya habíamos dicho y al contrario, me respondieron con una demanda”

Cierre permanente de "Pepita" / Cortesía | "Pepita", casa de pieles

“En cuarenta años, nunca les habíamos fallado en el pago de la renta, pero hoy ante esta pandemia, enfrentamos este grave problema y quiero decirles a otros comerciantes que no se dejen que abusen los arrendatarios en este sentido”.