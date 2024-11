Comerciantes ven factible colocar tianguis navideño en Plaza de Armas

Manuel Alejandro Delgado, secretario de la Unión de Comerciantes, declaró que están contemplando la posibilidad de que el tianguis navideño del mercado Adolfo López Mateos (ALM) se instale en Plaza de Armas, en el centro de Cuernavaca.

"Queremos definir lo de la feria de Navidad. El año pasado no se realizó por motivos ajenos a nosotros y cedimos. Hay espacios que se pueden ocupar, pero no se ha tomado la decisión, ¿por qué no pensar en Plaza de Armas?", comentó Alejandro Delgado.

Tradicionalmente el tianguis navideño se coloca en los andenes del ALM desde el primero de diciembre, no obstante, debido a su remodelación, que inició hace un año por el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, dicho espacio no se encuentra disponible para los comerciantes.

Y pese a que se prometió liberar el andén uno para estas fechas, la obra sigue sin avanzar más allá de su primera etapa. Por lo que el líder de los comerciantes pidió al Poder Ejecutivo un informe claro sobre el avance y los detalles de la remodelación, pues desde hace meses no reciben actualizaciones.

Debido a esto, los comerciantes están preocupados por repetir la experiencia de 2023, cuando la feria navideña se canceló por primera vez en más de 50 años, ocasionando pérdidas económicas.

"La venta navideña es indispensable para nosotros. No podemos pagar con nuestros ingresos las malas decisiones de administraciones pasadas", declaró Alejandro Delgado.

El líder junto a otros comerciantes asistió al Palacio de Gobierno para ver qué opciones les dan y conocer los avances de la remodelación del ALM, porque llevan un año en una sola etapa, y la promesa de la actual administración fue liberar el andén para que se hiciera la feria en tiempo y forma.

¿Por qué no se puede usar el andén uno?

Hace un año, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo inició la obra de remodelación del mercado Adolfo López Mateos, la central de abastos más importante de Morelos y la más dañada.

La obra total se planteó ante los comerciantes que terminaría en un año, pero el tiempo pasó, la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo terminó y no entregaron ni la primera parte.

En lo que se hacen los trabajos en la etapa uno, se construyeron locales provisionales en el andén uno y desde entonces no se usa como debería, además de que en esta zona tradicionalmente se colocan los puestos de Día de Muertos y Navidad.