Comerciantes se apoderan de banquetas en La Heroica

La invasión de espacios por parte del comercio ambulante, y también el establecido, pone en riesgo la vida de los peatones, ya que de acuerdo con habitantes de Cuautla en diferentes calles y hasta avenidas de la localidad, se puede observar la invasión de establecimientos y ambulantes, que provocan que los peatones deban caminar en el arroyo vehicular.

Acusaron esto ocurre que debido a la falta de atención de las autoridades municipales, quienes no han puesto un ordenamiento en las principales calles del municipio, se ha permitido que tanto el comercio formal e informal acaparen los espacios que deberían ser para el paso de peatones.

En avenida Insurgentes se puede observar cómo los bares han invadido las banquetas para colocar mesas y sillas de sus establecimientos, provocando que quienes caminan por ahí, corran riesgo, ya que deben bajar de la banqueta para pasar, esto a pesar de ser una de las avenidas más transitadas por automovilistas.

Y en esta misma avenida, así como en Francisco I. Madero se puede observar que los establecimientos dedicados a la venta de muebles también han decidido sacar su mercancía e invadir banquetas, pero también una parte de la calle que se ocupa para estacionar vehículos, lo que provoca que las personas corran más riesgo, ya que deben casi pasar a lado de los vehículos que transitan por ahí.

“Es vergonzoso ver cómo las calles están invadidas, no solo por comercio informal, si no hasta por los propios negocios establecidos, quienes para mostrar sus productos, en otros casos, hasta de bares, invaden las banquetas y parte de la carretera, dejando sin espacio para pasar del peatón”, detalló Jaqueline Martínez vecina de la colonia Emiliano Zapata.

Acusaron que la zona con mayor conflicto de invasión de banquetas se encuentra a los alrededores de mercados, pero también en el Centro del municipio, lo cual, refieren, ha provocado que su imagen se vaya deteriorando y que ya no sea un espacio que a la ciudadanía le agrade.

“Es terrible. El Centro está todo invadido por ambulantes, pero también están invadidas las banquetas, todo... hasta por los propios comercios formales, quienes además de sacar su mercancía e invadir la banqueta, apartan lugares y no permiten estacionar a quienes acuden a comprar, con todo esto y la inseguridad, además el riesgo de no existir espacio para caminar provoca que ya no queramos ir a esa zona”, puntualizó José Nava, habitante del municipio.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter