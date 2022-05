Comerciantes participan en la Expo-venta y de servicios en Zacatepec

En Zacatepec cerca de 100 comerciantes participan en la “primera expo-venta y de servicios”, quienes reconocen que al aceptar participar en este tipo de iniciativas, esperan que reactiven sus actividades, tras dos años de pandemia, y advirtieron que cualquier iniciativa que les permita promover y darse a conocer es buena.

Se instalaron con sus propios recursos en la explanada de la Plaza Zapata, frente al estadio Agustín “Coruco” Díaz, donde cada comerciante y micro empresario llevó sus propias mesas, tablones lonas para protegerse de los agresivos rayos del sol de este mes de mayo, ya que la lona que instalaron del Ayuntamiento fue insuficiente.

Adelita Betanzos de la directiva de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo, delegación Zacatecas, manifestó; “todo acto que se haga a favor del comercio es bien importante, porque es promoción y esto es fenomenal, ojalá y lo hagan más seguido, ya sea por sectores o grupos de artesanal, ganaderos y además, para la formación de grupos económicos que promuevan la economía, no nada más se trata de promover los que ya están”.

Dijo que "la crisis económica que trajo la pandemia del Covid-19, pego tanto a grandes empresas como al sector comercio, micro y pequeño: incluso al negocio farmacéutico que se creían que la farmacia se iban a sostener, les pego desde arriba, en el ámbito de proveedores, se escasearon productos a nivel más grande, las sustancias activas se estuvieron deteniendo, por lo cual no llegaban a las farmacéuticas, no se producían los medicamentos necesarios y suficientes y luego va bajando la escalera, hasta el final al llegar al mostrador los productos escasearon, otros productos subieron de costo y la economía de las personas mermo mucho, la gente no tenía para aplicarse un suero, para reactivar su sistema inmunológico, para muchas cosas”

Por lo que espera que poco a poco se vuelva a reactivar y que todas las empresas vuelvan a contratar el número de personal que tenían antes de la pandemia para que realmente se dé una reactivación económica.

En el lugar encontramos a Quetzali Calderón, directora del Centro Holístico Semilla de Vida, quien ofrece servicios para atender la parte física emocional, mental y espiritual, la parte física a través de masajes u otras terapias. Dijo que los dos años de la pandemia, por más medidas que tomaron, les afectó, y se impulsaron alternativas y talleres para salir adelante, pero espera que esto pueda mejorar.

La representante de la fábrica de ropa Nautilus, ubicada en Zacatepec, dijo que aunque no se dejó de producir durante la pandemia, si cayeron los ingresos y esperando justo estos tipos de espacios que por primera vez se realizan y esperan levantarse y reactivar las actividades.

Para Aurora Melgoza Peralta quien se dedica a eventos y banquetes con renta de equipo, advirtió que este sector fue de los más afectados con la suspensión de las actividades el cierre de salones y suspensión de las fiestas, actividad que se fue a cero durante dos años, por lo que esperan que con esta expo, puedan volver a tener clientes y volver a trabajar.

En el lugar encontramos incluso a un grupo de artesanos y artesanas de Jojutla, quienes ofrecieron sus productos que han tenido oportunidad de ofrecer productos dos domingo de cada mes, el primer y último domingo de mes, tienen oportunidad de exponer, tanto en el estacionamiento de una cadena comercial, frente al hospital meana como en zócalo y acuden a todas las exposiciones a donde los inviten.

Petra Armenta ofrece una serie de productos hechos, ahí Antonio Chávez reconoció que este tipo de eventos les permite reactivar la económica de los artesanos, dijo al mostrar las máscaras de chínelos y una serie de chínelos y otras artesanías así como dulces típicos. Gerardo Galván ofreció la gran variedad de productos que hace con piel. Graciela Chimil llevó una gran variedad de ropa de manta bordada a mano que ofrece y espera se puedan vender con motivo de la próxima celebración del día de las madres.

En entrevista, el presidente municipal, José Luis Maya Torres dijo que “el objetivo de esta feria es dar a conocer a todos a los comercios que hay en este municipio y reactivar la economía, para que Zacatepec vuelva a brillar, como brillo hace muchos años, hoy se está poniendo todo de nuestra parte, para que la gente vea a través de estos eventos incentivar o activar la economía”.

Reconoció que no todos los comerciantes que participaron son del municipio de Zacatepec se trata de comerciantes de la zona y de municipios aledaños, obviamente se está dando ese empuje al comercio local y que se den a conocer las empresas y así mostrar su producto. Y adelantó; “queremos que esto se vaya generando lo más consecutivo posible y por supuesto queremos que esto perdure que se convierta en una Expo, donde las familias vengan a buscarlo lo necesario”





