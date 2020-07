Comerciantes necesitan apoyos crediticios, pero temen endeudarse

José Salgado Patiño, vocero de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), reveló que los pequeños comerciantes necesitan con urgencia apoyos crediticios, pero no los quieren pues temen endeudarse y no poder pagarlos, "no hay confianza en las autoridades, por ello mejor mantienen sus negocios cerrados, en espera de que la contingencia pase para reabrir sus cortinas, así se encuentran por lo menos 100 establecimientos".

La mayoría de estos negocios son empresas familiares en las que laboran de una a tres personas, quienes en estos días, desde que se ordenó el confinamiento por la contingencia sanitaria, están desempleados y con una situación económica complicada, porque además los gastos fijos siguen vigentes.

Ante esta situación, expuso Salgado Patiño, "la autoridad estatal dice que hay tantos y tantos millones en apoyos financieros, pero la realidad es que éstos son inaccesibles por todos los requisitos que exigen y además ante la crisis económica que se vive, los costos por estos financiamientos son muy altos para los pequeños comerciantes que no han tenido ingresos en más de tres meses".

Salgado Patiño explicó que al menos 100 de sus agremiados en Cuernavaca y otros más de los municipios de Temixco, Jiutepec y Emiliano Zapata, se encuentran en la misma situación por miedo a endeudarse y no poder pagar por el alto costo que les representa un apoyo financiero y por temor a contagiarse de Covid-19 prefieren tener hasta la fecha cerrados sus negocios.

Hasta el momento. insistió el vocero de la Canacope, "no nos han pedido que cancelemos sus licencias de funcionamiento, lo que quiere decir que tienen la intención de volverlos a abrir en cuanto por su cuenta logren las mejores condiciones para hacerlo", e insitió que por desgracia y pese a la contingencia, no tienen confianza en las autoridades, por lo que se pronunció porque éstas replanteen los financiamientos que ofrecen para que realmente los hagan accesibles a quienes los necesitan con urgencia, para así poder seguir trabajando y con ello contribuir realmente en la reactivación económica del estado.