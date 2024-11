Comerciantes de Zacatepec regresan al mercado municipal

Este viernes 15 de noviembre cerca del 50% de los comerciantes de Zacatepec regresaron a las instalaciones del Mercado Municipal Lázaro Cárdenas.

El Mercado Municipal Lázaro Cárdenas estuvo en reconstrucción por siete años, esto tras los daños que sufrió por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Las nuevas instalaciones del mercado cuentan con 278 locales, los cuales aún tienen que ser habilitados y acondicionados por cada locatario y dependiendo el rubro de su negocio.

Mercado Municipal Lázaro Cárdenas de Zacatepec. / Angelina Albarrán / El Sol de Cuernavaca

La representante de los comerciantes, Xóchitl Lorena Ocampo Cornelio, dijo lo siguiente sobre la apertura del mercado: "No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue... estamos aquí dando gracias a Dios de que este mercado reanuda labores y estamos empezando a trabajar, veo el ánimo, la alegría y felicidad de los compañeros que ya están laborando en el armado de sus puestos".

Dijo que algunos comerciantes todavía están arreglando sus locales, y que poco a poco están desalojando el estacionamiento del estadio Agustín "Coruco" Diaz, lugar donde se instalaron por siete años los comerciantes.

Mientras que el presidente municipal, José Luis Maya Torres, dio a conocer que el regreso de los comerciantes sigue siendo un tema complicado: "Hay mucha incertidumbre, todos los cambios generales incertidumbre... con un temor latente de no saber si los van a seguir los clientes y la gente de Zacatepec".

Y agregó: "Como consumidores buscamos lugares dignos para hacer nuestras compras y creo que este mercado cumple con todas las expectativas, hay ciertos ajustes, ciertos detalles, para nadie es un secreto y lo hemos expresado públicamente, que lo que se socializó no fue lo que se entregó, sin embargo, como autoridades responsables estamos ayudando y apoyando a los comerciantes para que podamos realizar los esfuerzos necesarios y puedan estar tranquilos también".